اليوم العالمي للشوكولاتة، تعرف على فوائد الشوكولاتة الداكنة



اليوم العالمي للشوكولاتة، هو احتفال سنوي يتم الاحتفال به عالميًا في 7 يوليو من كل عام، وذلك لتقدير وتذوق هذه الحلوى اللذيذة التي يحبها الكثيرون حول العالم.



يعود تاريخ الاحتفال باليوم العالمي للشوكولاتة إلى عام 2009، وأكد البعض أنه تم تحديد واختيار يوم السابع من يوليو على وجه الخصوص لأنه اليوم الذي تم فيه إدخال الشوكولاتة إلى أوروبا في عام 1550.



وتتنوع مظاهر الاحتفال بهذا اليوم من بلد لآخر، حيث تنظم المتاجر والمخابز عروضًا خاصة على منتجات الشوكولاتة، وتقام الفعاليات والمهرجانات.



أصل الشوكولاتة وبداية نشأتها:

الشوكولاتة الداكنة



تُعدّ الشوكولاتة من أشهر وألذّ الحلويات في العالم، ولها تاريخ غنيّ يعود إلى آلاف السنين.





أمريكا الوسطى:

يعود أصل الشوكولاتة إلى أمريكا الوسطى، حيث نمت أشجار الكاكاو لأول مرة.

تشير الدلائل الأثرية إلى أنّ شعوب المايا والأزتيك كانت أول من استخدم حبوب الكاكاو لصنع مشروب مرّ يُسمى "شوكولاتل".

كان هذا المشروب يُعتبر ثمينًا ومقدسًا، ويُستخدم في المناسبات الدينية والاحتفالات.

انتشارها إلى أوروبا:



القرن السادس عشر:

بعد وصول الإسبان إلى أمريكا في القرن السادس عشر، اكتشفوا مشروب الشوكولاتة ونقلوه إلى أوروبا.

في البداية، لم يكن طعم الشوكولاتة مرغوبًا لدى الأوروبيين، لكن مع إضافة السكر والتوابل، أصبح مشروبًا أكثر شعبية.



تطورها عبر القرون:



استمرت شعبية الشوكولاتة في النموّ خلال القرون التالية.

تمّ تحسين طرق تصنيعها، وتمّ اختراع أنواع جديدة من الشوكولاتة، مثل الشوكولاتة الداكنة والحليب.

ظهرت مصانع الشوكولاتة في جميع أنحاء أوروبا، ممّا أدّى إلى انخفاض أسعارها وجعلها متاحة لجمهور أوسع.



تعرف على أهم فوائد الشوكولاتة الداكنة:

فوائد الشوكولاتة



اشارت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، إلى أنه اليوم العالمي للشوكولاتة مناسبة جيدة للتعرف على فوائد الشوكولاتة الداكنة، فهي غنية بمضادات الأكسدة والمعادن، ولها العديد من الفوائد الصحية، ونذكر منها:



تحسين صحة القلب والأوعية الدموية:

تُحسّن الشوكولاتة الداكنة من وظائف الأوعية الدموية، وتُقلّل من ضغط الدم، وتُخفّض من مستوى الكوليسترول الضار (LDL)، وترفع مستوى الكوليسترول الجيد (HDL).

تُقلّل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.



تحسين الوظائف الإدراكية:

أظهرت الدراسات أن تناول الشوكولاتة الداكنة يمكن أن يعزز الوظائف الإدراكية، مثل الذاكرة والتركيز وسرعة معالجة المعلومات.

يعود ذلك جزئيًا إلى محتواها من الفلافانول، وهي نوع من مضادات الأكسدة التي تُحسّن تدفق الدم إلى الدماغ وتعزز نمو الخلايا العصبية الجديدة.



تعزيز المزاج:

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مركبات مثل الثيوبرومين والكافيين، والتي تُحفّز إفراز هرمونات السعادة في الدماغ، مثل السيروتونين والدوبامين.

يمكن أن يساعد ذلك في تحسين المزاج وتقليل التوتر ومكافحة مشاعر الاكتئاب.



حماية الدماغ من التلف:

تُعدّ الشوكولاتة الداكنة غنية بمضادات الأكسدة التي تُحارب الجذور الحرة، وهي جزيئات غير مستقرة تُساهم في تلف الخلايا.

يمكن أن يساعد ذلك في حماية الدماغ من التلف المرتبط بالعمر، مثل مرض الزهايمر والسكتة الدماغية.



تحسين وظائف الأوعية الدموية:

تُساعد مركبات الفلافانول الموجودة في الشوكولاتة الداكنة على تحسين وظائف الأوعية الدموية، مما يُحسّن تدفق الدم إلى الدماغ.

يمكن أن يُؤدّي ذلك إلى تحسين الوظائف الإدراكية وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.



تقوية جهاز المناعة:

تُعزّز الشوكولاتة الداكنة من وظائف جهاز المناعة بفضل محتواها العالي من مضادات الأكسدة.

تُساعد على مكافحة الالتهابات في الجسم.



حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة:

تُحسّن الشوكولاتة الداكنة من تدفق الدم إلى البشرة، ممّا يُساعد على حمايتها من أشعة الشمس الضارة.

تُقلّل من خطر الإصابة بسرطان الجلد.



تحسين الأداء الرياضي:

تُساعد الشوكولاتة الداكنة على تحسين الأداء الرياضي بفضل محتواها العالي من الثيوبرومين، الذي يُعزّز من تدفق الدم إلى العضلات.

تُساعد على تحسين قدرة التحمل والتعافي بعد التمرين.



مصدر غنيّ بالعناصر الغذائية:

تُعدّ الشوكولاتة الداكنة مصدرًا غنيًّا بالمعادن مثل الحديد والنحاس والماغنيسيوم والبوتاسيوم.

تُعدّ مصدرًا غنيًّا بالألياف الغذائية.



غنية بمضادات الأكسدة:

تُعدّ الشوكولاتة الداكنة مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة، مثل الفلافونول، التي تُحارب الجذور الحرة وتُقلّل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.



مصدر جيد للمعادن:

تُعدّ الشوكولاتة الداكنة مصدرًا غنيًا بالمعادن الهامة، مثل المغنيسيوم والحديد والنحاس والبوتاسيوم، التي تُلعب دورًا هامًا في العديد من وظائف الجسم.