منها شرب الشاي وأكل الشوكولاتة الداكنة، طرق بسيطة للحفاظ على صحة القلب

تعد أمراض القلب المسئولة عن 46% من الوفيات في مصر وذلك لأسباب عديدة، ويمكن الوقاية من أمراض القلب بالعديد من النصائح التى يجب اتباعها.

وأهم تغيير في نمط الحياة يمكنك إجراؤه هو الإقلاع عن التدخين، ولكن هناك تعديلات أخرى يمكنك إجراؤها للحفاظ على صحة القلب وفقًا لموقع "webMD" الطبي.

توجد العديد من الخطوات التي يمكن اتخاذها للمساعدة في حماية الصحة الأوعية الدموية، وتجنب التبغ هو الأول والأهم على القائمة.

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صحة القلب، فيتو

في الواقع، يعد التدخين أحد أهم عوامل الخطر التي يمكن السيطرة عليها للإصابة بأمراض القلب، إذا كان الشخص يدخن أو يستخدم منتجات التبغ الأخرى، فإن جمعية القلب الأمريكية (AHA)، والمعهد الوطني للقلب والرئة والدم (NHLBI)، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) جميعها تشجع على الإقلاع عن التدخين.

ويمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا للقلب والصحة العامة، ومع ذلك فإن التغييرات الأخرى في نمط الحياة، خاصة تلك المتعلقة بالنظام الغذائي وممارسة الرياضة والصحة العقلية، يمكن أن تساعد أيضًا في تحسين صحة القلب.

إدارة الدهون الزائدة في الجسم

ربطت الأبحاث التي أجريت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب بين الدهون الزائدة في البطن وارتفاع ضغط الدم ومستويات الدهون غير الصحية في الدم، وإذا كان الشخص يحمل دهونًا زائدة حول الوسط، فقد يكون الوقت قد حان لإجراء تعديلات على نمط حياته. إن تناول سعرات حرارية أقل ومشاهدة أحجام الحصص التي يتناولها بشكل أكبر يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا.

أدخل الألياف في النظام الغذائي

اتباع نظام غذائي غني بالألياف القابلة للذوبان يمكن أن يساعد في خفض مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة، أو "الكولسترول السيئ"، وتشمل مصادر الألياف القابلة للذوبان الفاصوليا والشوفان والشعير والتفاح والكمثرى والأفوكادو.

خصص وقتًا لتناول الإفطار

الوجبة الأولى في اليوم مهمة، وإن تناول وجبة إفطار مغذية كل يوم يمكن أن يساعد في الحفاظ على نظام غذائي صحي ووزن صحي لبناء وجبة صحية للقلب، يمكن إضافة:

الحبوب الكاملة، مثل دقيق الشوفان، أو الحبوب الكاملة، أو خبز القمح الكامل

مصادر البروتين الخالية من الدهون، مثل لحم الديك الرومي المقدد أو حصة صغيرة من المكسرات أو زبدة الفول السوداني أو فواكه وخضراوات

أكل السمك

إن تناول نظام غذائي غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن يساعد أيضًا في الوقاية من أمراض القلب، وتعد العديد من الأسماك، مثل السلمون والتونة والسردين والرنجة، مصادر غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية.

ومن المهم تناول السمك مرتين على الأقل في الأسبوع.

أكل المكسرات

يقدم اللوز والجوز وجوز البقان والمكسرات الأخرى كمية قوية من الدهون الصحية للقلب والبروتين والألياف، وإدراجها في النظام الغذائي يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

من المهم تذكر أن تبقي حجم الحصة صغيرًا، على الرغم من أن المكسرات مليئة بالأشياء الصحية، إلا أنها تحتوي أيضًا على نسبة عالية من السعرات الحرارية.

قلل من تناول الدهون المشبعة

إن خفض كمية الدهون المشبعة التي تتناولها إلى ما لا يزيد عن 7 بالمائة من السعرات الحرارية اليومية يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

بدلًا من ذلك، يمكنك استبدال تناول الدهون غير الصحية بالدهون الصحية، مثل الأفوكادو وزيت الزيتون والبيض.

شرب الشاي

الشاي، فيتو

شرب كوب إلى ثلاثة أكواب من الشاي يوميًا قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، على سبيل المثال، يرتبط بانخفاض معدلات الإصابة بالذبحة الصدرية والنوبات القلبية.

تناول الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة ليست لذيذة فحسب، بل تحتوي أيضًا على مركبات الفلافونويد الصحية للقلب، وتساعد هذه المركبات على تقليل الالتهاب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، كما يقترح العلماء في مجلة المغذيات.

إذا تم تناولها باعتدال، فإن الشوكولاتة الداكنة – وليس شوكولاتة الحليب المحلاة بشكل زائد – يمكن أن تكون مفيدة لك بالفعل.

إضافة التمرين في الروتين اليومي

من المهم تحريك الجسم طوال اليوم، وبغض النظر عن الوزن، فإن الجلوس لفترات طويلة من الزمن قد يؤدي إلى تقصير العمر.

فأنماط الحياة على الأريكة وبالمكتب لها تأثير غير صحي على دهون الدم وسكر الدم، وإذا كنت تعمل في مكتب تذكر أن تأخذ فترات راحة منتظمة للتنقل واذهب في نزهة في استراحة الغداء واستمتع بممارسة التمارين الرياضية بانتظام في وقت الفراغ.

مارس اليوغا

يمكن أن تساعد اليوغا على تحسين التوازن والمرونة والقوة، ويمكن أن تساعد على الاسترخاء وتخفيف التوتر، وكما لو أن هذا لا يكفي، فإن اليوغا لديها أيضًا القدرة على تحسين صحة القلب.

وفقا لبحث نشر في مجلة الطب التكميلي والطب البديل المبني على الأدلة، فإن اليوغا لديها القدرة على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.