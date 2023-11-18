السبت 18 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد الشوكولاتة الدارك لصحة القلب والدماغ

فوائد الشوكولاتة
فوائد الشوكولاتة الدارك، فيتو

فوائد الشوكولاتة الدارك، قد يحصرها الكثيرون في أنها تساعد على إنقاص الوزن، في حين أن فوائد الشوكولاتة الدارك عديدة ومذهلة، وتُعرف الشوكولاتة الداكنة بأنها الشوكولاتة التي تحتوي على نسبة 70% أو أكثر من الكاكاو. وهي تعتبر من الأطعمة الصحية، حيث تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة.

 

فوائد الشوكولاتة الدارك

وأشارت الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، إلى أن فوائد الشوكولاتة الدارك عديدة، والتي تستعرضها في السطور التالية:

 

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مضادات الأكسدة: تحتوي الشوكولاتة الداكنة على تركيز عالٍ من مضادات الأكسدة، وهي مركبات تساعد في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

 

الألياف: تحتوي الشوكولاتة الداكنة على كمية جيدة من الألياف، والتي تساعد في تنظيم عملية الهضم وخفض مستويات الكوليسترول في الدم.

 

المعادن: تحتوي الشوكولاتة الداكنة على العديد من المعادن المهمة، مثل الحديد، والمغنيسيوم، والنحاس، والمنغنيز.

تشير الدراسات إلى أن الشوكولاتة الداكنة قد تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، ومن أهمها ما يلي:

 

تحسين صحة القلب: تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الشوكولاتة الداكنة في حماية القلب من التلف، كما أنها تساعد في خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الضار.

 

تقليل خطر الإصابة بالسرطان: تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الشوكولاتة الداكنة في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

 

تحسين وظائف الدماغ: تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الشوكولاتة الداكنة في حماية الدماغ من التلف، كما أنها تساعد في تحسين الذاكرة والتركيز.

 

تعزيز الأداء الرياضي: تساعد الشوكولاتة الداكنة في تحسين الدورة الدموية وزيادة تدفق الأكسجين إلى العضلات، مما قد يساعد في تحسين الأداء الرياضي.

 

تحسين المزاج: تساعد مركبات مضادة للأكسدة الموجودة في الشوكولاتة الداكنة في تحفيز إنتاج السيروتونين، وهو هرمون يرتبط بتحسين المزاج وتقليل التوتر والقلق.

ومع ذلك، يجب تناول الشوكولاتة الداكنة باعتدال، حيث أنها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون. كما يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الكاكاو أو الشوكولاتة تجنب تناولها.

 

طريقة عمل صوص الشوكولاتة

 

صوص الشوكولاته

وطريقة عمل صوص الشوكولاتة في البيت، مضمونة، وسهلة وسريعة التحضير، ومكوناته غير مكلفة، إلى جانب ان نتيجته مذهلة، تغني عن شراء صوص الشوكلاتة الجاهز نهائيا.

 

طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيتي

وتقدم الشيف داليا شبانة في السطور التالية، طريقة عمل صوص الشوكولاتة في البيت، كالمحترفين، وبأقل التكاليف، وفي أسرع وقت، ويمكنك عمل كميات، وحفظها في الثلاجة، استعدادا لشهر رمضان.

مقادير عمل صوص الشوكولاتة
٥ ملاعق كبيرة كاكاو خام
٢ ملعقة كبيرة زبدة بحرارة الغرفة
٢ملعقة كبيرة لبن بودرة
ملعقة صغيرة فانيليا
١/٢ كوب سكر ناعم
١/٤ كوب ماء

 

خطوات عمل صوص الشوكولاتة

تخلط جميع المكونات وتوضع فى قدر على النار.
لا تتوقفي عن التقليب المستمر؛ حتى يصبح الصوص سميك وناعم.
يترك جانبا ليبرد ثم يكون جاهزا للاستخدام.

وصفة أخرى لتحضير صوص الشوكولاتة:

وتستعرض الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل صوص الشوكلاتة، بمقادير مختلفة عن السابقة، والتي تستخدمها في عمل كيك الشوكولاتة.

نضع 4 من قطع الشوكولاته في حمام مائي، مع ملعقتين الزبده حتى تذوب الشوكولاتة والزبدة معًا.
نبعد الشوكولاتة عن الحرارة بعد أن تذوب، ونضيف القشطة الى حمام الشيكولاته.

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