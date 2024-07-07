ميدو يكشف عورات الكرة المصرية بعد وفاة أحمد رفعت: الفاسدون وصلوا لقمة إدارتها (فيديو)

أحمد رفعت، فتح أحمد حسام "ميدو"، نجم منتخب مصر والزمالك الأسبق، النار على المسئولين عن إدارة منظومة الكرة المصرية بعد وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت.

وظهر ميدو في بث مباشر عبر حسابه على موقع "إنستجرام" عاريا وهو يرتدي “المايوه” فقط، ليعري مساوئ الكرة المصرية.

وقال لاعب منتخب مصر السابق: "للأسف من يدير الكرة المصرية أشخاص كان أقصى طموحهم أن يصبحوا وكلاء لاعبين وفجأة باتوا يتحكمون في الكرة المصرية، هؤلاء الأشخاص لديهم استعداد للقيام بأي شيء من أجل إنجاز مصالحهم ولا يشغلهم أن يتعرض أي شخص للأذى أو الضرر".

وتابع: "أحمد رفعت تعرض لاكتئاب شديد لما تعرض له في ملف رحيله للوحدة الإماراتي وهي الخطوة التي اعتبرها فرصة العمر بالنسبة له وسيتقاضى مبلغا ضخما هو مليون يورو سنويا ولكن الأمر تحول إلى كابوس، هؤلاء المسؤولين طالبوا اللاعب بالسفر للإمارات لإتمام التعاقد على أن ينهوا إجراءات التجنيد لأنه مازال مطلوبا لأداء الخدمة العسكرية وعندما حدثت الأزمة أداروا ظهورهم له وتجاهلوا الرد على اتصالاته وهذه عادتهم".

وواصل ميدو حديثه قائلا: "هؤلاء المسؤولين تسببوا بجشعهم في إلحاق الضرر بالكرة المصرية، ووفاة رفعت يجب أن تكون المشهد الأخير بالنسبة لهم في المنظومة الكروية، رفعت تعرض لأزمة قلبية بسبب الاكتئاب الذي لحق به وكان من المفترض ألا يشارك في المباريات إلا بعد خضوعه لعلاج نفسي شامل وتأهيله لهذه الخطوة وليس اللعب في أول يوم بشهر رمضان".

وأكد أنه قطع وعدا على نفسه بعدم الحديث عن أي مشاكل تخص إدارة الكرة المصرية لأنه لا أمل في الإصلاح، ولكن وفاة أحمد رفعت يجب عدم السكوت عليها وما حدث حولها من ملابسات، قائلا: "للأسف نحن نعيش مع أشخاص جبناء وهناك حقوق لن يعيدها سوى الله وحده، وأقول بصراحة إن الفاسدين وصلوا لقمة إدارة الكرة المصرية".

أول تحرك من الشباب والرياضة للتحقيق في سفر الراحل أحمد رفعت

فيما أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارًا بتكليف اللجنة القانونية العليا بالوزارة، للتحقيق فى كافة الملابسات وفحص جميع المستندات الخاصة بسفر اللاعب الراحل أحمد رفعت، وذلك لما أثير مؤخرًا عبر وسائل الإعلام بشأن وجود شبهة مخالفات إدارية وقانونية شابت سفر اللاعب خارج البلاد.

أحمد رفعت، فيتو

كما أصدر وزير الشباب والرياضة قرارًا بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة للقيام بأعمال الفحص والمراجعة لجميع المستندات بنادى مودرن سبورت والاتحاد المصرى لكرة القدم واللجنة الأوليمبية المصرية فى هذا الشأن.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي، أنها ستعلن فور انتهاء عمل اللجان عن جميع التفاصيل والملابسات وما انتهت إليه التحقيقات فى هذا الشأن.