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رياضة

شيكابالا يهاجم رابطة الأندية لعدم تأجيل مباريات الدوري بعد وفاة أحمد رفعت

شيكابالا
شيكابالا

هاجم محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رابطة الأندية المصرية لعدم تأجيل مباريات الدوري الممتاز بعد وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر. 

شيكابالا يهاجم رابطة الأندية المصرية 

وكتب شيكابالا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك:"الدوري هذا العام تم تأجليه اكثر من مرة بسبب وبدون سبب  وهو ما يجعلنا كلاعبين نلعب تقريبا ١٢ شهر في السنه كل دوري وندخل في الدوري اللي بعده بلا راحة.  كان واجبا علي المسؤولين  تأجيل هذا الاسبوع ٣ ايام علي الاقل حداد علي المغفور له باذن الله احمد رفعت ، وده كان اهم من كل اسباب التأجيل السابقة". 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الإسماعيلي اليوم الأحد على إستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري الممتاز 

 ويواجه الزمالك نظيره الإسماعيلي اليوم الأحد على إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

الزمالك 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي 

تنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

قائمة الزمالك أمام الإسماعيلي 

وتضم قائمة الزمالك كلًا من:

حراسة المرمى:  محمد صبحي - محمود أشرف الشناوي– عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي  – أحمد مجدي – عمر جابر - سيد عبد الله "نيمار - حازم أسامة.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا – محمد السيد - عمار ياسر – ترافيس موتيابا  – إبراهيما نداي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد – محمد عاطف - مهاب ياسر.
خط  الهجوم:  يوسف أوباما - مصطفى شلبي – سيف الجزيري.

ترتيب الزمالك والإسماعيلي في الدوري الممتاز 

يحتل الزمالك المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 38 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز ال12 برصيد 31 نقطة. 

 

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