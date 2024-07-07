رد فعل الأمير ويليام على تأهل إنجلترا لنصف نهائي يورو 2024 (فيديو)

انتابت فرحة عارمة الأمير ويليام لدى إدراك المنتخب الإنجليزي التعادل أمام نظيره السويسري في المباراة التي جمعتهما يوم أمس السبت، ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا 2024.

وحرص أمير ويلز، ويليام، على مؤازرة منتخب إنجلترا في مباراته أمام نظيره السويسري، على ملعب ملعب "مركور شبيل أرينا - Merkur Spiel-Arena" بمدينة دوسلدورف الألمانية.

واحتفل الأمير ويليام في المدرجات بهدف التعادل لمنتخب "الأسود الثلاثة" في الدقيقة 80 من زمن المباراة، إذ شوهد وهو يحتفل بالهدف ويصفق للاعبين.

تأهل منتخب إنجلترا للدور نصف النهائي لبطولة "يورو 2024"

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب الإنجليزي على منصة "إكس" صورا للأمير ويليام، وعلق عليها: "لقد تلقينا التهنئة من أمير ويلز بعد الفوز في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 يوم السبت".

Prince William showing support for the English team in Dusseldorf #EURO2024 #PrinceWilliam pic.twitter.com/Lk725r5ZNb — Francis Page Media (@francispagemed) July 6, 2024

وأظهرت لقطات أمير ويلز وهو يشعر بالتوتر خلال تنفيذ ركلات الترجيح، التي أسفرت عن فوز منتخب "الأسود الثلاثة" بنتيجة (5-3)، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل (1-1) والإضافي بالتعادل السلبي.

Prince William Steps Out in Germany to Support England at EURO Quarterfinals Match... #PrinceWilliam https://t.co/z4byEmLRTA… What do you think about this subject? Leave your comment below! Dont forget to Subscribe to support us! pic.twitter.com/auHpMHhui0 — showbusiness_en (@showbusiness_en) July 7, 2024

وشعر الأمير ويليام بسعادة كبيرة بعد تأهل منتخب إنجلترا للدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024"، وسيواجه فيه منتخب هولندا، الذي تغلب بدوره على نظيره التركي بهدفين مقابل هدف واحد.