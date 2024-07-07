إذلال أصحاب المعاشات داخل مستشفيات التأمين الصحي

ــ مأساة عم لطفي مع التأمين الصحي.. ذهب يشتكي ألما في الحنجرة فطلبوا منه سماعة أذن!.. تردد على 4 مستشفيات ولم يحصل على تشخيص لحالته

نظرة واحدة إلى وجهه السبعيني تكشف رحلة كفاح طويلة خاضها عم لطفى متسلحا بالصبر والإرادة والعزيمة، قضى الرجل 40 عاما من حياته موظفا مثاليا، وحين وصل إلى سن المعاش بدأت معاناته، معاناة من نوع خاص يعيش فصولها داخل مستشفيات التأمين الصحي، باحثا عن علاج للآلام التي هاجمته، وللمرض الذي ينخر جسده، ويخوض ضده معارك شرسة.

عم لطفي

وجه عم لطفى واحد من ملايين الوجوه التي تعانى من تعنت المسئولين فى هيئة التأمين الصحي ضد كبار السن وأصحاب المعاشات، أولئك الذين أفنوا عمرهم في خدمة الوطن، وحين مالت عليهم الدنيا لم يجدوا من يحنوا عليهم، ولم يتمكنوا من الحصول على أبسط حقوقهم في العلاج.

قبل ما يقرب من 3 شهور بدأ عم لطفي يعانى من مشكلة فى الحنجرة، أدت الى احتباس صوته، وصعوبة كبيرة فى الكلام، ولجأ صاحب الـ 65 عاما إلى التأمين الصحي، لكنه فوجيء بإجراءات معقدة وخطوات صعبة فى التسجيل على الموقع الإلكتروني للهيئة، استعان وقتها بصديق وتمكن من إنهاء التسجيل وحجز موعد كشف فى مستشفى الجمهورية، وهناك استقبله أحد الأطباء وأبلغه بالعودة إلى مستشفى التأمين التابع له فى مستشفى التأمين الصحي بالقبة لعدم وجود جهاز أشعة أنف وأذن وحنجرة!!

لم يكن أمام عم لطفى إلا الاستجابة والعودة من جديد إلى مستشفى التأمين الصحي التابع له، لكنه فوجئ أن عليه من جديد التسجيل على موقع الهيئة وحجز موعد كشف آخر، حصل عليه بصعوبة لكن كان عليه الانتظار 15 يوما حتى يحين الموعد.

فى مستشفى التأمين الصحي بالقبة لم يكن جهاز الأشعة المطلوب متاحا، وتم تحويل عم لطفي إلى مستشفى الزهراء، وحين شرح مشكلته للطبيب المسئول طلب أشعة على الأذن!! وبعد الأشعات طلب منه الطبيب تركيب سماعة أذن رغم أنه لا يعانى من أي مشاكل فى السمع وصوته لا يخرج أصلا !!

حاول عم لطفى من جديد البحث عن مستشفى آخر حتى يتمكن من حل مشكلة حنجرته، وكانت محطته هذه المرة داخل مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر، التى اقتنص فيها موعدا للكشف بعد التسجيل من جديد على موقع الهيئة، لكنه فوجئ أن جهاز الأشعة فى المستشفى معطل وخارج الخدمة، ليتم تحويله إلى مستشفى الدمرداش، ويتمكن أخيرا من عمل أشعة على حنجرته، ليفاجئ مرة أخرى أن عليه حجز موعد كشف جديد تم تحديده يوم 8 أغسطس المقبل، أى بعد نحو شهر من الآن.

المعاناة الأكبر التى تواجه عم لطفى في رحلة شقائه مع مستشفيات التأمين الصحى أنه فى كل مرة يجد نفسه أمام طبيب مختلف وتشخيص عكس التشخيص السابق، بالإضافة إلى الوقت الطويل الذي يقضيه فى انتظار موعد الحجز.

ما يجري مع عم لطفي، وغيره من كبار السن، فى مستشفيات التأمين الصحي، يحتاج الى وقفة، ويتطلب تدخلا عاجل من وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، فلا السن ولا الصحة تتحملان ما يجري، خصوصا وأن الرئيس السيسي يولى أهمية خاصة بالرواد وأصحاب المعاشات، ولا يصح أن تكون المعاملة معهم بهذا الكم من التعنت والإجراءات العقيمة.