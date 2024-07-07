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اقتصاد

انخفاض الدبشة وارتفاع الصديقة، تعرف على أسعار المانجو في سوق العبور

أسعار المانجو في
أسعار المانجو في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور، سجل سعر المانجو تباينًا ملحوظًا، في سوق العبور لجملة الفاكهة، إذ ارتفع سعر نوعين من المانجو وانخفاض نوع آخر، فيما استقرت أسعار 14 نوعًا في سوق الجملة.

أسعار المانجو في سوق العبور، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور لجملة الفاكهة

ولعشاق المانجو؛ تستعرض «فيتو» سعر المانجو في سوق العبور لجملة الفاكهة، وتشمل أسعار المانجو لـ 17 نوعًا، التي جاءت كالآتي: 

أسعار المانجو في سوق العبور، فيتو

تراوح سعر مانجو عويس بين 25 جنيهًا و35 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو هندي بين 19 جنيهًا و25 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

تراوح سعر مانجو تيمور بين 20 جنيهًا و30 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو زبدية بين 17 جنيهًا و21 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو بلدي بين 15 جنيهًا و18 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو فونس بين 20 جنيهًا و30 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو فص بين 40 جنيهًا و70 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو دبشة، بين 17 جنيهًا و21 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.

تراوح سعر مانجو صديقة بين 17 جنيهًا و23 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

تراوح سعر مانجو جولك بين 18 جنيهًا و20 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو سكري بين 15 جنيهًا و25 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو بيض العجل بين 18 جنيهًا و20 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو سنارة بين 18 جنيهًا و20 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو فجر كلان، بين 14 جنيهًا و20 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو تومي بين 14 جنيهًا و20 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو كيت بين 15 جنيهًا و18 جنيهًا.

تراوح سعر مانجو كيت بين 15 جنيهًا و18 جنيهًا.

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النعومي تسجل 100 جنيه، تعرف على أسعار المانجو في المحال التجارية

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ملكة الفواكه تغزو الأسواق.. النعومي تتربع على عرش المانجو كأغلى الأنواع وصديقة الأقل.. وشعبة الفاكهة تزف بشرى لعشاقها

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