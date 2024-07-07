للمرة الخامسة، عقدة الأرجنتين تضرب البرازيل في كوبا أمريكا (فيديو)

كوبا أمريكا، تلقى منتخب البرازيل صدمة جديدة بالخروج من ربع نهائي كوبا أمريكا 2024، بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام أوروجواي.

واستمرت عقدة منتخب البرازيل في كوبا أمريكا، حيث لم يتوج بلقب البطولة سوى مرة وحيدة خلال آخر 6 نسخ، بينما خسر 5 بطولات آخرى في أدوار مختلفة، والمفاجأة أنها جاءت جميعها على يد مدربين أرجنتينيين، كان آخرهم مارسيلو بيلسا مدرب أوروجواي.

كانت بداية عقدة منتخب البرازيل أمام المدربين الأرجنتينيين في نسخة 2011، عندما سقط منتخب البرازيل في فخ الهزيمة بالدور ربع النهائي، على يد منتخب باراجواي الذي كان يقوده الأرجنتيني تاتا مارتينو، بركلات الترجيح بنتيجة 2-0.

وفي نسخة عام 2015، تعرض المنتخب البرازيلي للسيناريو ذاته، بالخروج من ربع النهائي أيضا أمام باراجواي، وبركلات الترجيح كذلك بنتيجة 4-3، ولكن مع مدرب أرجنتيني آخر هو رامون دياز.

وفي نسخة 2016 من كوبا أمريكا، كانت الصدمة الأكبر لنجوم البرازيل، بقيادة داني ألفيس وكوتينيو، بعد البداية بالتعادل مع الإكوادور، ثم الفوز الساحق على تاهيتي بنتيجة 7-1، قبل الخسارة الكارثية على يد بيرو بهدف نظيف، ليودع منتخب الساميا من دور المجموعات، بعدما احتل المركز الثالث خلف منتخب الإكوادور الوصيف صاحب الـ 5 نقاط، بينما خطف منتخب بيرو الصدارة، وأطاح بنجوم السيليساو، بفضل انتصاره في الجولة الثالثة، بقيادة مدربه الأرجنتيني أيضًا ريكاردو جاريكا.

وفي نسخة عام 2019، كان الاتثناء بتتويج منتخب البرازيل بكوبا أمريكا، إلا أنه عاد ليخسر لقب عام 2021 على أرضه وبين جماهيره أمام غريمهم التاريخي منتخب الأرجنتين، تحت قيادة المدرب ليونيل سكالوني، بهدف دون رد، سجله أنخيل دي ماريا.

وفي النسخة الحالية من كوبا أمريكا 2024، تكررت الصدمة الأرجنتينية لمنتخب البرازيل، وللمرة الخامسة على صعيد المدربين، والثالثة من خلال ركلات الترجيح في آخر 6 نسخ، ودع السيليساو البطولة من ربع النهائي أمام منتخب أوروجواي، بقيادة مارسيلو بيلسا صاحب الـ 68 عامًا.

أوروجواي تتأهل لنصف نهائي كوبا أمريكا على حساب البرازيل بركلات الترجيح

تأهل منتخب أوروجواي إلى نصف نهائي كوبا أمريكا على حساب المنتخب البرازيلي بركلات الترجيح بنتيجة (4-2) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما على ملعب أليجانت ضمن دور الثمانية من بطولة كوبا أمريكا 2024 بالولايات المتحدة الأمريكية.

حالة طرد

وطرد حكم المباراة لاعب منتخب الأوروجواي ناهيتان نانديز في الدقيقة 74 بعد استدعاء الفار له وإلغاء الإنذار وإعطائه طردا مباشرا بسبب تدخله العنيف على قدم لاعب المنتخب البرازيلي.

ويلتقي منتخب أوروجواي مع المنتخب الكولومبي في نصف نهائي كوبا أمريكا الذي صعد إلى نفس الدور بعد فوزه الكبير على منتخب بنما بخماسية نظيفة.

التشكيل الرسمي لمواجهة البرازيل وأوروجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا

وكان الجهازين الفنيين لمنتخبي البرازيل وأوروجواي قد أعلنا تشكيل فريقيهما للمواجهة التي جمعتهما على ملعب أليجانت ضمن دور الثمانية من بطولة كوبا أمريكا 2024 بالولايات المتحدة الأمريكية.

تشكيل البرازيل

حارس مرمى: أليسون

الدفاع: جويلهيرمي أرانا, ماركينيوس كوريا, إيدير ميليتاو, دانيلو لويز دا سيلفا.

الوسط: جواو جوميز, برونو جيماريش, لوكاس باكيتا.

الهجوم: رودريجو جوس, رافينيا, إندريك فيليبي.

تشكيل أوروجواي

حارس مرمى: سيرخو روشيت.

الدفاع: ماتياس فينا, ماثياس أوليفيرا, رونالد اراوخو.

الوسط: ناهيتان نانديز, فيديريكو فالفيردي, مانويل أوجارتي, نيكولاس دي لا كروز.

الهجوم: اراوجو, فاكوندو بيليستري, داروين نونيز.



كولومبيا تكتسح بنما بخماسية وتتأهل إلى نصف نهائي كوبا أمريكا

وكان منتخب كولومبيا قد اكتسح منتخب بنما بنتيجة 5-0 في المباراة التي جمعتهما ضمن دور الثمانية من بطولة كوبا أمريكا 2024، على ملعب ستات فارم بالولايات المتحدة الأمريكية.

أهداف اللقاء

وسجل خماسية كولومبيا أمام بنما كل من جون كوردوبا بالدقيقة الثامنة وخاميس رودريجيز بالدقيقة 15 ولويس دياز بالدقيقة 41، وريتشارد ريوس في الدقيقة 70، وميغيل بورخا في الدقيقة 90+4 من ركلة جزاء.