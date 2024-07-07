كولومبيا تتقدم على بنما 3-0 في الشوط الأول بربع نهائي كوبا أمريكا

كوبا أمريكا 2024، تقدم منتخب كولومبيا على بنما 3-0 في أحداث الشوط الأول للمباراة التي تجمعهما ضمن دور الثمانية من بطولة كوبا أمريكا 2024، على ملعب ستات فارم بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأحرز ثلاثية كولومبيا أمام بنما كل من جون كوردوبا بالدقيقة الثامنة وخاميس رودريجيز بالدقيقة 15 ولويس دياز بالدقيقة 41.

وكان الجهاز الفني لمنتخبي بنما وكولومبيا أعلنا التشكيل الرسمي لمباراة الفريقين في المباراة التي تجمعهما ضمن دور الثمانية من بطولة كوبا أمريكا 2024، على ملعب ستات فارم بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويلتقي الفائز من مباراة بنما وكولومبيا مع الفائز من قمة البرازيل وأوروجواي في نصف نهائي كوبا أمريكا.

وأعلن نيستور لورينزو المدير الفني لمنتخب كولومبيا عن تشكيل اللاعبين لمواجهة بنما، بقيادة النجم خاميس رودريجيز في المقدمة ويرافقه لويس دياز.

تشكيل كولومبيا ضد بنما



حراسة المرمى: كاميلو فارجاس.

خط الدفاع: موخيكا، كارلوس كويستا، دافينسون سانشيز، دانييل مونوز.

وسط الملعب: ريتشارد ريوس، ماتيوس أوريبي، خوان أرياس.



الهجوم: خاميس رودريجيز، جون كوردوبا، لويس دياز.

تشكيل بنما ضد كولومبيا

على الجانب الآخر، أعلن منتخب بنما بقيادة مدربه توماس كريستنسن،تشكيل الفريق لملاقاة كولومبيا والذي جاء كالتالي..

حراسة المرمى: أورلاندو موسكويرا.

خط الدفاع: ديفيز، ميلير، كوردوبا، فارينا، موريلو.

وسط الملعب: يويل بيرسيناس، جوفاني ويلش، كريستيان مارتينيز، سيزار بلاكمان.

الهجوم: خوسيه فاجاردو.