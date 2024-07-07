الأحد 07 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كولومبيا تتقدم على بنما 3-0 في الشوط الأول بربع نهائي كوبا أمريكا

كولومبيا، فيتو
كولومبيا، فيتو

كوبا أمريكا 2024، تقدم منتخب كولومبيا على بنما 3-0 في أحداث الشوط الأول للمباراة التي تجمعهما ضمن دور الثمانية من بطولة كوبا أمريكا 2024، على ملعب ستات فارم بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأحرز ثلاثية كولومبيا أمام بنما كل من جون كوردوبا بالدقيقة الثامنة وخاميس رودريجيز بالدقيقة 15 ولويس دياز بالدقيقة 41.

وكان الجهاز الفني لمنتخبي بنما وكولومبيا أعلنا التشكيل الرسمي لمباراة الفريقين في المباراة التي تجمعهما ضمن دور الثمانية من بطولة كوبا أمريكا 2024، على ملعب ستات فارم بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويلتقي الفائز من مباراة بنما وكولومبيا مع الفائز من قمة البرازيل وأوروجواي في نصف نهائي كوبا أمريكا.

وأعلن نيستور لورينزو المدير الفني لمنتخب كولومبيا عن تشكيل اللاعبين لمواجهة بنما، بقيادة النجم خاميس رودريجيز في المقدمة ويرافقه لويس دياز.

تشكيل كولومبيا ضد بنما


حراسة المرمى: كاميلو فارجاس.

خط الدفاع: موخيكا، كارلوس كويستا، دافينسون سانشيز، دانييل مونوز.

وسط الملعب: ريتشارد ريوس، ماتيوس أوريبي، خوان أرياس.


الهجوم: خاميس رودريجيز، جون كوردوبا، لويس دياز.

تشكيل بنما ضد كولومبيا

على الجانب الآخر، أعلن منتخب بنما بقيادة مدربه توماس كريستنسن،تشكيل الفريق لملاقاة كولومبيا والذي جاء كالتالي..
حراسة المرمى: أورلاندو موسكويرا.

خط الدفاع: ديفيز، ميلير، كوردوبا، فارينا، موريلو.

وسط الملعب: يويل بيرسيناس، جوفاني ويلش، كريستيان مارتينيز، سيزار بلاكمان.

الهجوم: خوسيه فاجاردو.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كوبا أمريكا 2024 بطولة كوبا أمريكا 2024 الولايات المتحده الامريكيه بنما كولومبيا بنما وكولومبيا البرازيل وأوروجواي

مواد متعلقة

تشكيل كولومبيا وبنما في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024

كوبا أمريكا 2024، مدرب البرازيل: مواجهة أوروجواي نهائي مبكر

كوبا أمريكا 2024، كندا تضرب موعدا مع الأرجنتين بعد الفوز على فنزويلا بركلات الترجيح

كوبا أمريكا 2024، الاحتكام لضربات الترجيح بين كندا وفنزويلا بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1/ 1

الأكثر قراءة

نسف القديم، قرارات جريئة لوزير التموين الجديد

أحمد دياب يرد على شقيق أحمد رفعت ويكشف دور رابطة الأندية في أزمة اللاعب

حسام حبيب يقدم دليلا بالفيديو والصور للنيابة: "ما لمستهاش، هي اللي كسرت الشقة" (صور)

حقيقة انتشار غاز ثاني أكسيد الكبريت في مصر

نادر شوقي يفجر مفاجأة بشأن وفاة أحمد رفعت

تفاصيل القبض على حسام حبيب بعد التعدي على شيرين عبد الوهاب

وزير التموين يحسم مصير رغيف الخبز (فيديو)

حسام حبيب أمام النيابة: كنت بدافع عن بنت شيرين عبدالوهاب

منوعات

المزيد

حريق هائل في منطقة القصيم السعودية والدفاع المدني يباشر الإطفاء (فيديوهات)

غواص يعثر على ناب حيوان منقرض

دراسة: الطلاء الأبيض قد يخفّض الحرارة المحيطة حتى درجتين مئويتين

أرحام صناعية لحماية أجنة أسماك القرش

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه مساء اليوم السبت 6-7-2024

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 6-7-2024

480 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال أسبوع

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة، خلال أيام

المزيد
ads

انفوجراف

مشوار خالد بو طيب مع الزمالك بعد انتهاء أزمته مع القلعة البيضاء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 7-7-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7 - 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

أحمد عمر هاشم: الهجرة النبوية فرقت بين الحق والباطل (صور)

المزيد
الجريدة الرسمية