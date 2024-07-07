رغم النقص العددي، الأوروجواي تتأهل لنصف نهائي كوبا أمريكا على حساب البرازيل بركلات الترجيح

كوبا أمريكا 2024 ، تأهل منتخب الأوروجواي إلى نصف نهائي كوبا أمريكا على حساب المنتخب البرازيلي بركلات الترجيح بنتيجة (4-2) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما على ملعب أليجانت ضمن دور الثمانية من بطولة كوبا أمريكا 2024 بالولايات المتحدة الأمريكية.

حالة طرد

وطرد حكم المباراة لاعب منتخب الأوروجواي ناهيتان نانديز في الدقيقة 74 بعد استدعاء الفار له وإلغاء الإنذار وإعطائه طردا مباشرا بسبب تدخله العنيف على قدم لاعب المنتخب البرازيلي.

ويلتقي منتخب أوروجواي مع المنتخب الكولومبي في نصف نهائي كوبا أمريكا الذي صعد إلى نفس الدور بعد فوزه الكبير على منتخب بنما بخماسية نظيفة.

التشكيل الرسمي لمواجهة البرازيل والأوروجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا

وكان الجهاز الفني لمنتخبي البرازيل والأوروجواي قد أعلنا تشكيل فريقيهما للمواجهة التي جمعتهما على ملعب أليجانت ضمن دور الثمانية من بطولة كوبا أمريكا 2024 بالولايات المتحدة الأمريكية.

تشكيل البرازيل

حارس مرمى: أليسون

الدفاع: جويلهيرمي أرانا, ماركينيوس كوريا, إيدير ميليتاو, دانيلو لويز دا سيلفا.

الوسط: جواو جوميز, برونو جيماريش, لوكاس باكيتا.

الهجوم: رودريجو جوس, رافينيا, إندريك فيليبي.

تشكيل الأوروجواي

حارس مرمى: سيرخو روشيت.

الدفاع: ماتياس فينا, ماثياس أوليفيرا, رونالد اراوخو.

الوسط: ناهيتان نانديز, فيديريكو فالفيردي, مانويل أوجارتي, نيكولاس دي لا كروز.

الهجوم: اراوجو, فاكوندو بيليستري, داروين نونيز.



كولومبيا تكتسح بنما بخماسية وتتأهل إلى نصف نهائي كوبا أمريكا

وكان منتخب كولومبيا قد اكتسح منتخب بنما بنتيجة 5-0 في المباراة التي جمعتهما ضمن دور الثمانية من بطولة كوبا أمريكا 2024، على ملعب ستات فارم بالولايات المتحدة الأمريكية.

أهداف اللقاء

وسجل خماسية كولومبيا أمام بنما كل من جون كوردوبا بالدقيقة الثامنة وخاميس رودريجيز بالدقيقة 15 ولويس دياز بالدقيقة 41، وريتشارد ريوس في الدقيقة 70، وميغيل بورخا في الدقيقة 90+4 من ركلة جزاء.