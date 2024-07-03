ترتيب مجموعة البرازيل بكوبا أمريكا بعد التعادل مع كولومبيا وفوز كوستاريكا على باراجواي
انتهت منذ قليل منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات بطولة كوبا أمريكا 2024، للمجموعة الرابعة.
وتعادل منتخب البرازيل مع نظيره منتخب كولومبيا، بهدف لمثله، كما فازت كوستاريكا على باراجواي بهدفين لهدف.
وتصدرت كولومبيا، بتلك النتيجة، المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، في حين أن البرازيل تواجدت في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، وودعت كوستاريكا وباراجواي منافسات البطولة.
وتواجه كولومبيا نظيرتها بنما في مرحلة ربع نهائي البطولة، بينما ضربت البرازيل موعدًا ناريًا مع أوروجواي.
ترتيب مجموعة البرازيل في كوبا أمريكا بعد التعادل مع كولومبيا في الجولة الأخيرة.
1 كولومبيا، 7 نقاط.
2 البرازيل، 5 نقاط.
3 كوستاريكا، 4 نقاط.
5 باراجواي، بلا نقاط.
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