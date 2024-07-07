التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة بين البرازيل والأوروجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا

كوبا أمريكا 2024 ، أعلن الجهاز الفني لمنتخبي البرازيل والأوروجواي تشكيل فريقيهما للمواجهة المرتقبة التي تجمعهما بعد قليل على ملعب أليجانت ضمن دور الثمانية من بطولة كوبا أمريكا 2024 بالولايات المتحدة الأمريكية.

تشكيل البرازيل

حارس مرمى: أليسون

الدفاع: جويلهيرمي أرانا, ماركينيوس كوريا, إيدير ميليتاو, دانيلو لويز دا سيلفا.

الوسط: جواو جوميز, برونو جيماريش, لوكاس باكيتا.

الهجوم: رودريجو جوس, رافينيا, إندريك فيليبي.

تشكيل الأوروجواي

حارس مرمى: سيرخو روشيت.

الدفاع: ماتياس فينا, ماثياس أوليفيرا, رونالد اراوخو.

الوسط: ناهيتان نانديز, فيديريكو فالفيردي, مانويل أوجارتي, نيكولاس دي لا كروز.

الهجوم: اراوجو, فاكوندو بيليستري, داروين نونيز.



مدرب البرازيل: مواجهة أوروجواي نهائي مبكر

وكان قد أكد دوريفال جونيور، مدرب البرازيل، أن إندريك سيبدأ مع رافينيا ورودريجو جويس مباراة ربع النهائي ببطولة كوبا أمريكا 2024 أمام أوروجواي، والتي سيغيب فيها فينيسيوس بسبب تراكم البطاقات الصفراء، معتبرا المواجهة بمثابة نهائي مبكر.

مدرب البرازيل يتحدث عن أوروجواي



وقال دوريفال إنه سيدفع بـ "رافينيا، وإندريك ورودريجو" في خط هجوم المنتخب البرازيلي، وذلك في بداية مؤتمر صحفي عشية لقاء ربع نهائي البطولة القارية، المقرر فجر الأحد في لاس فيجاس (نيفادا).

وتابع: "آمل أن نتمكن من مواصلة إيجاد الطريق نحو الأهداف، عمل الفريق يدور حول توفير فرص التسجيل للمهاجمين، لن يكون الأمر مختلفا، نفقد لاعبا مهما لكننا نجد لاعبا يبحث عن الفرص".

وشدد دوريفال على أن إندريك صاحب الـ17 عاما لاعب استثنائي، يتحرك بانسيابية في خط الهجوم.

كما اعتبر أن مباراة البرازيل في ربع النهائي أمام أوروجواي يمكن بمثابة نصف نهائي أو نهائي.

وأوضح: "إنها مباراة كلاسيكو أمريكية جنوبية رائعة، وهي مهمة للبرازيل وأوروجواي، فريق يستحق كل احترامنا، وهو يمر بعملية تطور مثل البرازيل، ليس لدي أدنى شك في أن أوروجواي ستواجه مشكلات أيضا أمام فريقنا".