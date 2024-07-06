كوبا أمريكا 2024، مدرب البرازيل: مواجهة أوروجواي نهائي مبكر

أكد دوريفال جونيور، مدرب البرازيل، أن إندريك سيبدأ مع رافينيا ورودريجو جويس مباراة ربع النهائي ببطولة كوبا أمريكا 2024 أمام أوروجواي، والتي سيغيب فيها فينيسيوس بسبب تراكم البطاقات الصفراء، معتبرا المواجهة بمثابة نهائي مبكر.

مدرب البرازيل يتحدث عن أوروجواي

وقال دوريفال إنه سيدفع بـ "رافينيا، وإندريك ورودريجو" في خط هجوم المنتخب البرازيلي، وذلك في بداية مؤتمر صحفي عشية لقاء ربع نهائي البطولة القارية، المقرر فجر الأحد في لاس فيجاس (نيفادا).

وتابع: "آمل أن نتمكن من مواصلة إيجاد الطريق نحو الأهداف، عمل الفريق يدور حول توفير فرص التسجيل للمهاجمين، لن يكون الأمر مختلفا، نفقد لاعبا مهما لكننا نجد لاعبا يبحث عن الفرص".

وشدد دوريفال على أن إندريك صاحب الـ17 عاما لاعب استثنائي، يتحرك بانسيابية في خط الهجوم.

كما اعتبر أن مباراة البرازيل في ربع النهائي أمام أوروجواي يمكن بمثابة نصف نهائي أو نهائي.

وأوضح: "إنها مباراة كلاسيكو أمريكية جنوبية رائعة، وهي مهمة للبرازيل وأوروجواي، فريق يستحق كل احترامنا، وهو يمر بعملية تطور مثل البرازيل، ليس لدي أدنى شك في أن أوروجواي ستواجه مشكلات أيضا أمام فريقنا".