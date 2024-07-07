المشدد 7 سنوات لعاطل شرع في قتل عامل لسرقته بالمطرية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة عاطلا بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة الشروع في قتل عامل وسرقة هاتفه المحمول في منطقة المطرية .

وتضمن أمر الإحالة في القضية أن المتهم شرع في قتل المجني عليه(ع. م) عامل بمحل، حيث عقد المتهم (ر. ا )، عاطل عمدًا مع سبق إصرار، العزم وبيت النية على قتله وأعد لهذا الغرض سلاحًا ناريًا (مششكن - مسدس وذخائر) وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عيارًا ناريا قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق التي كادت ان تودي بحياته إلا أنه قد خاب صنيعه لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

وكشفت النيابة العامة بالقاهرة أن المتهم شرع في قتل المجني عليه (ع. م ) عامل، حيث قام المتهم (ر.ا)، عاطل، مقيم بذات المنطقة، بإيقاف المجني عليه لسرقته، وعندما رفض إخراج ما معه، أخرج المتهم سلاحا ناريا وأطلق عليه النار حتى فقد المجني عليه وعيه وسرق هاتفه المحمول والمبلغ المالى.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا بوصول مصاب لأحد المستشفيات.. وبالانتقال لمحل البلاغ والاستماع لأقوال المجني عليه تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.