حبس سائق توكتوك قتل زوجة شقيقه في المطرية

أمرت نيابة شرق القاهرة بحبس سائق توكتوك قتل زوجة شقيقه وشرع في قتل شقيقه في المطرية 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

تلقى قسم شرطة المطرية بلاغًا من مستشفى المطرية العام، بوصول شاب وزوجته مصابين بطعنات سكين ووفاة الزوجة بينما تم نقل المصاب للعناية المركزة لخطورة حالته، وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم، لمكان الواقعة.

وعقب انتقال القوات الأمنية لمكان الحادث تبين وفاة السيدة بعد إصابتها بطعنة نافذة أسفل الصدر، كما تبين إصابة الزوج بجرح وقطع بالساعد الأيسر.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المصاب ويعمل سائق «توكتوك» تبين أن المتهم توجه لشقيقه وزوجته وطلب منهما إقراضه مبلغا ماليا لكنهما رفضا فاستل سكينًا وطعنهما ولاذا بالفرار، تم القبض علي المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.