الجمعة 05 يوليو 2024
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محافظات

في أولى جولاته، محافظ القليوبية: مشروعات حياة كريمة لها الأولوية

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال جولته، فيتو

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أول جولة ميدانية له بالمحافظة لتفقد أعمال المشروع القومي والمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمدينة شبين القناطر لمتابعة ما تم إنجازه بالمشروع بكافة القطاعات خلال الفترة الماضية، ورافق المحافظ في الجولة كل من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد وخالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر ومدينة الخانكة والدكتور محمد جمال وكيل مديرية الصحة وإمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي والدكتورة لمياء عطية وكيل وزارة الطب البيطري وهانم البيطار المشرف العام على المناطق الصناعية.

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جولات محافظ القليوبية لمتابعة مشروعات حياة كريمة 
وبدأ محافظ القليوبية اليوم جولته بتفقد المجمعات الخدمية بنوى وطحانوب وكفر شبين بمركز ومدينة شبين القناطر، وذلك بعد فرشهم بالكامل بالأثاث الإداري وبدء استقبال المواطنين ونقل الوحدات المحلية إليهم وبعض الإدارات الخدمية، حيث تفقد المحافظ إدارات المركز وتابع سير العمل بالمجمع الخدمي، الذي يخدم قرية نوى والعزب التابعة، حيث تم البدء في تقديم خدمات الوحدات المحلية، والتضامن الاجتماعي، والتموين، وجاري التجهيز لتقديم خدمات البريد، والشهر العقاري، والسجل المدني.

نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة بشبين القناطر 
ووجه المحافظ العاملين بالمجمعات بحسن معاملة المواطنين والتيسير عليهم، وتقديم الخدمات بصورة لائقة وبشكل دائم.

جدير بالذكر أن تلك المجمعات الخدمية نموذج موحد على مساحة 700م٢، ويتكون المبنى في كل قرية من ثلاثة طوابق بتكلفة مالية تصل إلى 9 ملايين جنيه لكل منهم، ويضم "وحدة محلية، ومجلس محلي، ومكتب بريد، وشهر عقاري، وسجل مدني، ووحدة تضامن اجتماعي، ومركز تكنولوجي، ومكتب تموين".
وانتهت محافظة القليوبية من تنفيذ 9 مجمعات خدمية بقرى مركز شبين القناطر، وهي (طحوريا - الجعافرة - نوى - كفر شبين - الأحراز - القشيش - المريج - طحانوب - منشأة الكرام ).

محافظ القليوبية،أعمال الفرش الطبي مع أعمال الإنشاءات لحياة كريمة

وخلال الجولة وجه محافظ القليوبية بالعمل بالتوازي في توريد  المستلزمات والأجهزة التي يتم استيرادها من الخارج كالمولدات والكهروميكانيك والشيلر والمصاعد وغيرها وذلك لإنجاز الوقت ولبدء العمل في أعمال الفرش الطبي مع أعمال الإنشاءات المدنية.

تفقد مشروع الـ " 30 مليون بيضة" بالخانكة

وحرص محافظ القليوبية على تفقد مشروع الـ " 30 مليون بيضة" التابع للمحافظة بمدينة الخانكة، وذلك للعمل على إحيائه من جديد ليعود إلى سابق عهده من الإنتاج.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي من القائمين على المشروع حول الإجراءات التي يجب أن تتخذها المحافظة لتحقيق ذلك الهدف.

وأكد عطية ضرورة توفير بيض المشروع في حالة إعادة إنتاجه من جديد بأسعار مخفضة للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد 

ويهدف المشروع إلى إنتاج 30 مليون بيضة سنويًا، ويتم توزيعها على المواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذ البيع التابعة للمحافظة.

محافظ القليوبية يتفقد مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل والمنظفات 

وفي هذا الإطار تفقد  محافظ القليوبية  مصنعًا لإنتاج مستحضرات التجميل والمنظفات والذي يعمل في مجالات تصنيع وتعبئة وتغليف مستحضرات التجميل والمنظفات ويبلغ رأسماله 35 مليون جنيه ويوفر 35 فرصة عمل.
كما قام المحافظ بتفقد إحدى الشركات المنتجة للزجاج والتي يبلغ رأسمالها 100 مليون جنيه وتوفر 110 فرص عمل وتعمل في مجال تصنيع أدوات المائدة الزجاجية وتصدر منتجاتها لأسواق الدول العربية والتي تشمل الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا وليبيا وتونس والمغرب والجزائر واليمن
ويذكر أن محافظة القليوبية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية القطاع الصناعي، وذلك من خلال توفير كافة التسهيلات للمستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية لخلق فرص عمل للشباب.

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المبادرة الرئاسية حياة كريمة المهندس ايمن عطية رئيس مدينة شبين القناطر شبين القناطر محافظ القليوبية مشروعات حياة كريمة نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة

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