الجمعة 05 يوليو 2024
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فتح باب التقدم للطلبة الوافدين بكليات جامعة بنها الأهلية من غير المصريين

بنها الاهلية، فيتو
بنها الاهلية، فيتو

أعلنت جامعة بنها الأهلية بالعبور عن فتح باب التقديم للدراسة بالجامعة للطلاب الوافدين  غير الحاملين للجنسية المصرية للعام الأكاديمي 2024-2025 ضمن مبادرة ادرس في مصر التي أطلقتها وزارة التعليم العالي المصرية وذلك حتى 15 سبتمبر 2024.

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مكافآت خاصة بالنشر الدولي لجامعة بنها الأهلية

 

وأوضح بيان جامعة بنها الأهلية بالعبور أنه للتقديم للالتحاق بكليات الجامعة المختلفة للطلاب الوافدين يتم الدخول على المنصة الخاصة بالتقدم من خلال الرابط التالي من هنــا  
 

واوضحت الجامعة أنه متاح كافة  المعلومات عن كليات الجامعه وبرامجها المختلفه من خلال زيارة موقع الجامعه على الرابط التالي من هنـــا
 

وأشار البيان الى أن الدراسة في الجامعة متاحة من خلال الكليات والبرامج التالية: 
-كلية الطب 
- كلية طب الأسنان
- كلية العلاج الطبيعي
- كلية الهندسة وبرامجها 
هندسة التصنيع والمواد
هندسة الميكاترونكس والاتمتة
هندسة نظم الاتصالات
الهندسة الطبية
هندسة البناء
الإسكان والتصميم للمجتمعات
- كلية علوم الحاسب وبرامجها 
الذكاء الاصطناعي وتعلم الألة
اللغويات الحاسوبية
علوم البيانات
تطوير البرامج والتطبيقات
الواقع الافتراضي والمعزز
- كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال وبرامجها 
إدارة الأعمال والعلاقات الدولية
الإحصاء والتأمين
التسويق الرقمي والاعمال الإلكترونية
الاقتصاد والتمويل الدولي
المحاسبة ومعلوماتية الأعمال

 

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