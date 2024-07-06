السبت 06 يوليو 2024
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محافظ القليوبية الجديد يتفقد لجان الثانوية العامة ويطمئن أولياء الأمور

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال متابعة لجان الثانوية، فيتو

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، جولة لتفقد عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، لمتابعة أداء الطلاب امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا، الثانوية العامة، حيث بدأ الجولة بتفقد مدارس الشيماء الثانوية، والثانوية بنات بمدينة بنها.

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محافظ القليوبية يلتقي أولياء الأمور 

كما حرص المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، علي لقاء عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات أمام لجان امتحانات الثانوية، حيث طمأنهم علي استقرار سير عملية الامتحانات وتوزيع أوراق الأسئلة والإجابات في المواعيد المحددة لها، قائلا: "الحمد لله الدنيا كلها تمام، وربنا يجعل وشنا سعيد علي كل الطلاب والطالبات، والحمد لله كمان نسبة النجاح في عينة الفيزياء كانت 90%"، ليرد عليه أولياء الأمور قائلين: "شكرا لوجود حضرتك وسطنا وإن شاء يكون امتحان جيد".

ويؤدي طلاب وطالبات الثانوية العامة بالقليوبية، امتحان مادتي الكيمياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية، حيث دخل الطلاب لمقار اللجان لبدء الامتحان، وكان قد حرص عدد من الطلاب علي المراجعة النهائية قبل لحظات من دخول اللجان.

امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا بالقليوبية

وحرص عدد من أولياء أمور طلاب وطالبات الثانوية العامة بالقليوبية، علي انتظار ذويهم أمام لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 بالقليوبية، وذلك لتقديم الدعم المعنوي والنفسي لهم بعد الخروج من امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا، اليوم السبت، كما حرصوا علي إحضار زجاجات المياه الباردة لإعطائها لذويهم عقب خروجهم من لجان الامتحانات، كما أنهم حرصوا علي الدعاء لأبنائهم وقراءة أيات من القرآن الكريم.

وتتابع سماح إبراهيم مدير تعليم القليوبية، لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة داخل الإدارات التعليمية بالقليوبية، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لحظة بلحظة، بحضور سعيد ندا وكيل المديرية، وأعضاء اللجنة.

تعليمات تعليم القليوبية إلى لجان الثانوية العامة 

وأرسلت وكيل المديرية تعليماتها إلى اللجان الثانوية العامة بالتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، دون التأثير على انضباط أعمال الامتحانات، وكذا تفتيش دورات المياه تفتيشًا دقيقًا، وموافاة غرفة العمليات بالمديرية عن طريق غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية بالتقارير أولًا بأول، والتأكد من كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وغلق بوابة المدرسة.

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