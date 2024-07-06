محافظ القليوبية للمسئولين: مكتبي في الشارع ومكاتبكم أيضا

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم، أول اجتماعاته مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وذلك لمناقشة آليات العمل خلال المرحلة المقبلة.

محافظ القليوبية خلال لقائه مع المواطنين

وشدد محافظ القليوبية خلال اللقاء على ضرورة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، بالتواجد الميداني والتواصل المستمر مع المواطنين، مؤكدًا على أهمية التعامل مع المواطن بصراحة وشفافية، دون أي تجاوزات، ومراعاة البعد الإنساني والقانوني على السواء في أي إجراء يتم اتخاذه.



وتناول الاجتماع مناقشة ملف التعديات على الأراضي الزراعية، حيث شدد المحافظ على المتابعة الميدانية المستمرة، وإزالة المخالفات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والحاسمة، مع عرض تقرير يومي بمعدلات الإنجاز في هذا الملف الهام.



وأضاف عطية أن ملفات النظافة ومخالفات البناء ومواجهة الإشغالات تأتي على رأس أولويات العمل في المرحلة الحالية، مؤكدًا أنه لا تهاون فى استرداد كل شبر من أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها ومنع مخالفات البناء.

تخفيف العبء عن كاهل المواطنين

ووجه عطية خلال الاجتماع بسرعة إعداد وعرض الملفات الخاصة بالمشروعات الجارية بكل جهة والمعوقات التي تواجه أي منها حال تواجد أي معوقات خاصة المتعلقة بالبنية التحتية والاهتمام بالملفات الخاصة بتنفيذ قرارات أجهزة الدولة بشأن تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والنظافة والالتزام بمواعيد غلق المحال وترشيد استهلاك الكهرباء والتصدي للِاشغالات والتعديات، مؤكدًا حرصه على بذل كافة الجهود الممكنة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم.



وفي نهاية الاجتماع، أكد محافظ القليوبية على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني المستمر، والتواصل مع المواطنين، والاستماع إليهم، والعمل على تلبية مطالبهم.



جاء الاجتماع بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والسادة رؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية وعددٍ من القيادات التنفيذية بالمحافظة.