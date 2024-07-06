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محافظات

الإعدام لموظف قتل زوجته بالقليوبية

محكمة جنايات شبرا
محكمة جنايات شبرا الخيمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة،  بالإعدام شنقا لموظف، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأى الشرعي في إعدامه على ما أقترفه، وذلك لاتهامه بقتل زوجته بعدة طعنات بجميع أنحاء جسدها بسلاح أبيض "سكين"، قد أودت بحياتها، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

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الحكم علي موظف قتل زوجته بالقليوبية

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ۱۰۰۳۱ لسنة ۲۰۲۳ جنايات مركز قليوب والمقيدة برقم ۳۹۰٤ لسنة ۲۰۲۳ كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة "ياسر أ ا"٤٩ سنة - موظف ومقيم بمساكن أحمد عثمان ثان شبرا القليوبية، لأنه في يوم ١٦ / ٤ / ٢٠٢٣ بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية قتل زوجته المجني عليها "وفاء ح م "، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها لما أضمره في نفسه حيال سلوكها وأعد لذلك الغرض سلاح ابيض "ات وصفه" ؛ فما ان ظفر بها حتى انهال عليها طعنًا بأنحاء جسدها قاصدًا من ذلك قتلا فأحدثا اصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالأوراق.

وأشار أمر الإحالة الى أنه أحرز سلاح أبيض "سكين " دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية

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