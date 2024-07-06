السبت 06 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

المشدد 15 سنة لعاطل بتهمة الشروع في قتل شخص بالقليوبية

محكمة جنايات شبرا
محكمة جنايات شبرا الخيمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد 15 سنة لعاطل لشروعه هو وآخر مجهول في قتل شخص لسرقته بالإكراه بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

الدارك ويب، جنايات شبرا الخيمة تؤجل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة إلى أول سبتمبر

آراء طلاب الثانوية العامة في القليوبية حول امتحاني الكيمياء والجغرافيا (بث مباشر)

 المشدد لمدة 15 سنة لعاطل بالقليوبية

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٣٢٥٦٨ لسنة ۲۰۲٣ جنايات القناطر الخيرية والمقيدة برقم ٤٢١٥ لسنة ۲۰۲۳ كلي جنوب بنها، أن " (أحمد ع م ع) ٢٨ سنة - مقيم عرب الحارث القناطر الخيرية، في يوم ٢/ ١٢ / ٢٠٢٣ بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية شرع وآخر مجهول في قتل المجني عليه "أسامة م“، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله إثر خلاف استعر بينهما، فما ان ظفر به حتي باغته بإطلاق عيار ناري استقر بوجهه قاصدًا من ذلك قتلا فأحدث إصابته الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة إلا انه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ما تداركه المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالأوراق”.

معاقبة المتهمين بالسرقة بالقليوبية

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز بغير ترخيص ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري أنف البيان على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة بالقليوبية أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أنه في ذات الزمان والمكان - شرع وآخر مجهول في سرقة المجني عليه "أسامة م "، كرها عنه بأن باغته بالطريق العام مشهرًا سلاح ناري فرد خرطوش" مهددًا إياه به وبمقاومته ارتكب الجريمة محل الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

القناطر الخيرية القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية القليوبية جنايات شبرا جنايات شبرا الخيمة محافظة القليوبية محكمة جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا مركز شرطة القناطر الخيرية

مواد متعلقة

طريقة عمل البيتزا، صحية للريجيم وزي الجاهزة

آراء طلاب الثانوية العامة في القليوبية حول امتحاني الكيمياء والجغرافيا (بث مباشر)

محافظ القليوبية الجديد يتفقد لجان الثانوية العامة ويطمئن أولياء الأمور

في أولى جولاته، محافظ القليوبية: مشروعات حياة كريمة لها الأولوية

الأكثر قراءة

زغلول صيام يكتب: المسكوت عنه في وفاة أحمد رفعت!

تفاصيل واقعة اعتداء حسام حبيب على شيرين عبد الوهاب

لأول مرة، آبي أحمد يتجاهل الحديث عن سد النهضة بالبرلمان، وإثيوبيا تغلق منفذي المياه

التعليم عن فيديو الغش: إلغاء الامتحان للجنة بالكامل حال ثبوت صحته

الدماء غطت جسدها، كواليس خناقة شيرين وحسام حبيب فجرا

بعد التشكيك في مؤهلاته، تحرك برلماني حول معايير اختيار وزير التعليم الجديد

ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم السبت 6 يوليو 2024

سعر القصدير في السوق اليوم السبت 6-7-2024

منوعات

المزيد

بروفيسور روسي يكشف مخاطر النوم تحت مكيف الهواء

الصين تطلق حملة جديدة لمكافحة السمنة لهذا السبب

شرط غريب لنجلي ستارمر قبل الإقامة في 10 داوننج ستريت، تفاصيل

ناسا ترصد مرور "قتلة الكوكب" قرب الأرض (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في السوق اليوم السبت 6-7-2024

سعر الألومنيوم اليوم السبت فى الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 6 يوليو 2024

استقرار أسعار السكر في السوق اليوم السبت

المزيد
ads

انفوجراف

الإعلامية لونا الشبل.. من شاشات الإعلام للسيدة الثانية للرئيس السوري (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

نساء لهن في الهجرة شأن، 4 نسوة هاجرن قبل الرسول

تفسير رؤية الملح في المنام وعلاقتها بمواجهة الأزمات

الإفتاء توضح كيفية تحصين النفس من الفتن

المزيد
الجريدة الرسمية