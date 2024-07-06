المشدد 15 سنة لعاطل بتهمة الشروع في قتل شخص بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد 15 سنة لعاطل لشروعه هو وآخر مجهول في قتل شخص لسرقته بالإكراه بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

المشدد لمدة 15 سنة لعاطل بالقليوبية

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٣٢٥٦٨ لسنة ۲۰۲٣ جنايات القناطر الخيرية والمقيدة برقم ٤٢١٥ لسنة ۲۰۲۳ كلي جنوب بنها، أن " (أحمد ع م ع) ٢٨ سنة - مقيم عرب الحارث القناطر الخيرية، في يوم ٢/ ١٢ / ٢٠٢٣ بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية شرع وآخر مجهول في قتل المجني عليه "أسامة م“، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله إثر خلاف استعر بينهما، فما ان ظفر به حتي باغته بإطلاق عيار ناري استقر بوجهه قاصدًا من ذلك قتلا فأحدث إصابته الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة إلا انه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ما تداركه المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالأوراق”.

معاقبة المتهمين بالسرقة بالقليوبية

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز بغير ترخيص ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري أنف البيان على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة بالقليوبية أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أنه في ذات الزمان والمكان - شرع وآخر مجهول في سرقة المجني عليه "أسامة م "، كرها عنه بأن باغته بالطريق العام مشهرًا سلاح ناري فرد خرطوش" مهددًا إياه به وبمقاومته ارتكب الجريمة محل الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.