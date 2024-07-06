آراء طلاب الثانوية العامة في القليوبية حول امتحاني الكيمياء والجغرافيا (بث مباشر)

الثانوية العامة 2024، تباينت آراء طلاب الثانوية العامة العامة بالقليوبية، حول امتحاني الكيمياء والجغرافيا حيث أكد الطلاب أن الامتحان متوسط ما بين صعب وسهل.

امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا بالقليوبية

وحرص عدد من أولياء أمور طلاب وطالبات الثانوية العامة بـ القليوبية، على انتظار ذويهم أمام لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 بالقليوبية، وذلك لتقديم الدعم المعنوي والنفسي لهم بعد الخروج من امتحاني الكيمياء والجغرافيا، اليوم السبت، كما حرصوا على إحضار زجاجات المياه الباردة لإعطائها لذويهم عقب خروجهم من لجان الامتحانات، كما أنهم حرصوا على الدعاء لأبنائهم وقراءة أيات من القرآن الكريم.

وتتابع سماح إبراهيم مدير تعليم القليوبية، لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة داخل الإدارات التعليمية بالقليوبية، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لحظة بلحظة، بحضور سعيد ندا وكيل المديرية، وأعضاء اللجنة.