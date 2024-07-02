تأجيل النطق بالحكم في قضية مقتل خفير علي يد عاطلين بالقناطر الخيرية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، حجز قضية اتهام عاطلين بقتل مزارع لاعتراضهما أثناء سرقتهما زوايا حديدية من السور المحيط بأرضه بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لجلسة الخميس المقبل للنطق بالحكم، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد بحيري، ووليد أبو المعاطي محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمي.

امر الاحالة في اتهام عاطلين بالقتل بالقليوبية

وتضمن أمر الإحالة الخاص القضية رقم 7726 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 105 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "محمد س ف"، 47 سنة، مقيم قرية قرنفيل دائرة مركز القناطر الخيرية، و"جمعة ن ج"، 26 سنة، مقيم برشوم مركز طوخ، عاطلين، لأنهما 2 / 8 / 2022، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، قتلًا المجنى عليه حسن ع م، عمدًا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم وأعدا العدة لذلك الغرض سلاحًا ناريًا وأداة (بندقية خرطوش - قطعة حديدية)، وما أن ظفروا به حتى أشهر الأول البندقية الآلية التي كانت بحوزته مطلقا عدة أعيرة نارية صوب المجني عليه فاستقرت إحداها بجسده، وأقبل المتهم الثاني على التعدي عليه بالضرب مستخدمًا في ذلك الأداة المار بيانها محدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

ضبط متهمين بقتل مزارع بالقليوبية

وأوضح أمر الإحالة، أنه ارتبطت تلك الجناية بجنحة وهى أنهما فى ذات المكان والزمان سالفي الذكر سرقا الأشياء المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه حسن عاشور محمد بأرضه وكان ذلك ليلًا حال كونهما أكثر من شخصين على النحو المبين بالاوراق.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا سلاحًا ناريًا مششخنًا «بندقية آلية » مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، كما حازا وأحرزا ذخائر « 23 طلقات » مما تستعمل على السلاح النارى موضوع الوصف السابق، وحازا وأحرزا سلاحًا أبيض وأداة بدون ترخيص "سنجة، كماشة"، بغير مسوغ قانوني أو مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

وكشفت تحريات المباحث بقيادة المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، والتي توصلت الي إتفاق المتهمان على سرقة زوى حديدية متواجدة حول أرض المجنى عليه المتوفى إلى رحمة مولاه، وأشقائه فأحضر المتهم الأول على أثرها سلاحًا ناريًا "بندقية آلية" عاقدين العزم على قتل من ترائا بصيرته حال ارتكابهما الجريمة التالية وبضبطه للمتهمين أقرا بارتكاب الواقعة، وعزى قصد المتهمين سرقة المنقولات وإزهاق روح المجنى عليه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ