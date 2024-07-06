عاد إلى الحياة ليودعنا، وفاة أحمد رفعت تصدم المصريين، ومواقع التواصل تتشح بالسواد

أحمد رفعت، خيمت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن وفاة لاعب فيوتشر أحمد رفعت، 31 عامًا، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت، بعد أن داهمته أزمة صحية أدت لتوقف القلب ووفاته، حيث تصدر اسم أحمد رفعت مواقع التواصل، ومؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل".

وفاة أحمد رفعت تصدم المصريين

وفاة لاعب منتخب مصر ونادي فيوتشر أحمد رفعت أثار صدمة المصريين، وخاصة أن أحمد رفعت قد تعافي من أزمة صحية داهمته منذ 4 أشهر في شهر مارس الماضي، عندما أصيب بأزمة قلبية داخل الملعب وتوقف عضلة القلب لنحو ساعتين، ولكنه تعافي وعاد إلى الحياة مرة أخرى، ليستيقظ المصريون اليوم على صدمة، بالإعلان عن وفاته.

مواقع التواصل الاجتماعي تتشح بالسواد لوفاة أحمد رفعت، فيتو

واتشحت صفحات نشطاء مواقع التواصل بالسواد، إثر الإعلان عن وفاة اللاعب أحمد رفعت، والذي تابعوا آخر لقاء له مع الإعلامي إبراهيم فايق، الذي علق على وفاة أحمد رفعت قائلًا: "لا إله إلا الله... إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله.. يا حبيبي يا أحمد الله يرحمك.. الله يرزقك الجنة ويثبتك.. الله يصبر قلب أهلك وأمك وأخواتك."

أحمد رفعت يتوفي بعد التعافي

وقال إسماعيل أحمد عبد الوهاب مدرب كرة قدم: "اللاعب احمد رفعت فى ذمة الله شاب رياضي، معاه فلوس وحياة الناس تتمناها، مرة واحدة يسقط بدون تدخل، يحتاج فترة للتعافي، ثم يتعافى، ويطلع في لقاء يطمن الناس عليه، ثم ينتكس وفجأة يتوفاه الله! هي دي الدنيا باختصار شديد، ومن لم يعتبر بهذه الأمثال عمر ما هيكون له واعظ، قبضة القلب اللي حصلتلك لما سمعت الخبر هي خير دليل على ذلك. كلنا رايحين لنفس المصير، مهما اختلفت الطريقة، المهم مين فينا مستعد"

وفاة لاعب المنتخب أحمد رفعت، فيتو

وعبر الناشط محمد بدر عن حزنه قائلًا: "أحمد رفعت قال كلام خطير جدًا مع إبراهيم فائق قال إن اللى حصله بسبب شخص معين ومسئول كبير هو اللى وصله لحاله زى دى، وقال انك عارف بالله عليك متسيبش حقه يضيع"

مالك دجلة يطالب بإلغاء الدوري

وقال الناشط حسين الراندس: "مات وهو عمره ٣١ سنة يعني في عز شبابه، بذكر نفسي وإياكم ان الموت ممكن يجي في اي وقت وفي اي لحظة وكل واحد مننا لازم يقرب من ربنا ويحافظ على صلاته عشان مش هيبقا الا العمل.. إنا لله وإنا إليه راجعون"

أما الناشطة سندريلا فعبرت عن حزنها قائلة: "والله كنت بتمنى من كل قلبي انه يكون خبرك مش خبر احمد رفعت بس هى الدنيا كده الكويس والمحترم واللى عنده ضمير مش بيطول فيها..."

أحمد رفعت أثناء علاجه في المستشفى، فيتو



وقال محمد الجزار: "المهندس ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة يطالب بإلغاء الدوري.. بعد وفاة أحمد رفعت وإطلاق اسم اللاعب الراحل عليه، وذلك تخليدًا لذكراه"

وعبر أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنه فقال: "زعلان علي احمد رفعت كأنه حد من أهلي ولا أصحابى جامد والله"

أحمد رفعت عاد إلى الحياة ليودعنا

وعلق الناشط أحمد العناب على وفاة أحمد رفعت فقال: "وكأنه عاد إلي الحياة ليودعنا لكن أراد الله أن يسترد وديعته رحمة الله على أحمد رفعت."

أما الناشط أسامة منير فقال: "يعني نايم مخنوق وشايل حمل جبل مع إني مصلي قيام الليل وحلمت حلم يقلب عليا المواجع، وأصحي ألاقي أحمد رفعت توفي فجاة إنا لله وإنا اليه راجعون الحمد لله"

وفاة أحمد رفعت بعد عودته للحياة، فيتو



واستعان أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بحديث أحمد رفعت فقال: "التجربة اللي مريت بيها دي أثرت فيك؟.. طبعًا، أكتر حاجة إن أي بني آدم لازم يبقى فاهم انه في لحظة ممكن مايبقاش موجود مش هيتبقى غير سيرتك وانك بني آدم كويس مش مؤذي.. حصلت معايا مش في البيت ولا حادثة... لأ وأنا في الملعب وبجري.. ب انت شوفت أيه، الحمدلله ان ربنا قومك بالسلامة بس فيه شريط جه في دماغك؟.. هو اللي حصل إن قلبي وقف وده وارد انه يحصل في أي وقت وأكتر حد معرض إنه يحصل له هو أنا لأني لسة قايم من التعب فالفكرة كلها أن الموضوع مقلق إني قاعد مش عارف أيه اللي ممكن يحصل.. هكمل مش هكمل... بعيد الشر عنك.. لأ هو في الآخر كلنا هيحصلنا كدة يعني... وفاة اللاعب أحمد رفعت "

آخر ظهور له ودع فريق فيوتشر



وعلق البلوجر صادق علي فقال: "وكأنه كان يودع زملائه... يوم 24 يونيو، كان الظهور الأخير للاعب الراحل أحمد رفعت داخل نادي مودرن سبورت رفقة زملائه والجهاز الفني للفريق سلم على اللاعبين واحتضنهم وفارق الملعب"

أما فرح مرعي فردت قائلة: "رحمه الله وغفر له ويجعل مأواه الجنة آمين يارب رفقا برقيقى القلوب والحساسين.. إذا تعرضو لضغوط نفسية شديدة تتقطع نياط قلوبهم... ممكن ينامو ولا يستيقظ!"

وهنا علقت الناشطة ضحى واصل فقالت: "آخر كلمات اللاعب أحمد رفعت قبل أيام من رحيله أي بني آدم لازم يبقى فاهم إنه في لحظة ممكن مايبقاش موجود ومش هيتبقى غير سيرته اللي عملها في حياته وإنه ميبقاش شخص مؤذي"

وقال الإعلامي محمد عبد العزيز المسلمي: "اللاعب أحمد رفعت مات، بعد أن عاد إلي الحياة ليودعنا، أراد الله أن يسترد وديعته رحمة الله عليه ليست دارنا ولا ديارنا كلنا راحلون مسألة فروق في التوقيت فقط البقاء لله الدوام لله"