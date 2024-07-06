السبت 06 يوليو 2024
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رياضة

خالد جلال ينعي أحمد رفعت برسالة مؤثرة

خالد جلال ينعي أحمد
خالد جلال ينعي أحمد رفعت برسالة مؤثرة

وفاة أحمد رفعت، نعى خالد جلال المدير الفني السابق للزمالك والبنك الأهلي، أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت والذي وافته المنية اليوم السبت.

وكتب خالد جلال عبر صفحته على فيس بوك: "البقاء والدوام لله وحده وإنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمك يا أحمد حبيبي ويغفر لك ويسامحك ويتجاوز عن سيئاتك ويجعل مرضك في ميزان حسناتك ويغفر لك جميع ذنوبك وخطاياك ولنا في مرضك وموتك عظة كبيرة أن الحياة قصيرة مهما طالت ووأد الموت قريب منا جميعا ولا نراه ربنا يرحمك ويصبر اهلك اللهم آمين".

وفاة أحمد رفعت 

وأعلنت صفحة مودرن سبورت عبر ـ "فيس بوك"، وفاة أحمد رفعت لاعب كرة القدم بصفوف النادي، إثر تدهور مفاجئ في حالته الصحية.

وقالت صفحة مودرن سبورت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر إثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024".

وأضافت: "بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعًا الصبر والسلوان".

تأجيل مباراة المقاولون ومودرن سبورت

وقررت رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة المقاولون العرب ومودرن سبورت نظرًا لوفاة اللاعب أحمد رفعت.

وكان من المقرر إقامة المباراة في الرابعة عصر اليوم السبت بالجولة 30 ببطولة الدوري المصري الممتاز. 

دقيقة حداد قبل مباريات اليوم في الدوري المصري 

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم الوقوف دقيقة حدادا على اللاعب أحمد رفعت صانع ألعاب مودرن سبورت، في مباراتي سموحة وإنبي، وزد إف سي والبنك الأهلي، وذلك بعد وفاة اللاعب في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وزير الرياضة ينعي أحمد رفعت

وتقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة اللاعب، وجماهير الرياضة المصرية في وفاة أحمد رفعت لاعب منتخب مصر ونادي مودرن سبورت.

وقال صبحي: "كان أحمد رفعت مثالًا يحتذى به في دماثه الخلق، خالص العزاء لأسرة اللاعب وأسرة الرياضة المصرية بالكامل"، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

موعد جنازة أحمد رفعت

وتقام صلاة الجنازة والدفنة على اللاعب أحمد رفعت في مدينة أبشان بمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ بعد صلاة الظهر.

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