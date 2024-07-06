بالدموع، أهالي قرية إبشان بكفر الشيخ يودعون جثمان اللاعب أحمد رفعت (بث مباشر)

سادت حالة من الحزن في قرية إبشان التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ ، بعد وفاة أحمد رفعت، لاعب نادي فيوتشر، الذي فارق الحياة صباح اليوم السبت بعد معاناة مع المرض.

وتأهب الجميع لحضور تشييع الجثمان بعد أداء صلاة الجنازة بأحد أكبر مساجد القرية، فيما بدت الأحاديث الجانبية بين الأهالي تتحدث عن سمعته وسيرته الطيبة وتواضعه بين الناس والذي طالما اشتهر بذلك وكان حريصا دوما علي التواصل مع أهل قريته.

واتشحت القرية بالسواد حزنا على اللاعب الراحل، فيما بدأ الجميع من القرى المجاورة وأيضا على مستوى المحافظة في التوافد على القرية من أجل توديع اللاعب الراحل في مثواه الأخير.

وكانت حالة من الحزن سادت بين أهالي محافظة كفر الشيخ وتحديدا مركز بيلا مسقط رأس أحمد رفعت، اللاعب بصفوف نادي مودرن سبورت، وذلك بعد انتشار خبر وفاته بعد صراع مع المرض، وفقا لما نشرته صفحة فيوتشر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وتحولت مواقع التواصل لدفاتر عزاء في وفاة الفقيد الراحل، إذ دعا له أهالي المحافظة أن يتغمده الله بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقالت صفحة فيوتشر في منشور لها منذ قليل: يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.. ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر أثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024.