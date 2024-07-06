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بقلب مكسور ودعاء لأهله، محمد صلاح ينعي اللاعب أحمد رفعت

بقلب مكسور محمد صلاح
بقلب مكسور محمد صلاح ينعي أحمد رفعت، فيتو

أحمد رفعت، نعى لاعب المنتخب ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، لاعب فيوتشر أحمد رفعت، الذي توفي صباح اليوم السبت، إثر أزمة صحية مفاجئة تعرض لها.

محمد صلاح ينعي أحمد رفعت

وعن وفاة أحمد رفعت، قدم محمد صلاح العزاء لأهل أحمد رفعت، داعيًا بأن يصبر الله أهل وأحباء أحمد رفعت على فراقه، وأرفق تغريدته التي نعى فيها أحمد رفعت برمز قلب مكسور. 

محمد صلاح ينعي أحمد رفعت، فيتو

وقال محمد صلاح في نعيه لأحمد رفعت: "البقاء لله وربنا يصبر أهله وكل حبايبه".

وكانت صفحة فيوتشر بـ "فيس بوك"، قد أعلنت عن وفاة أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت، إثر تدهور مفاجئ في حالته الصحية.

لاعب فيوتشر أحمد رفعت يكشف مفاجأة قبل وفاته

جدير بالذكر أن لاعب فيوتشر أحمد رفعت كشف في آخر ظهور له قبل وفاته المفاجئة، كواليس فشل انتقاله لصفوف نادي الأهلي في فترة سابقة، كما أوضح سبب عدم إتمام تلك الصفقة التي كانت وشيكة، كما وصفها.

كما كشف أحمد رفعت، في آخر ظهور له قبل وفاته المفاجأة، كواليس فشل انتقاله لصفوف نادي الأهلي في فترة سابقة، موضحًا سبب عدم إتمام تلك الصفقة التي كانت وشيكة، كما وصفها.

وفاة أحمد رفعت، فيتو

وقال أحمد رفعت، خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر برنامج "الكورة مع فايق" المذاع علي قناة "إم بي سي 2": كنت قريبا من الانتقال إلي صفوف نادي الأهلي الموسم الماضي، والصفقة كانت وشيكة علي الانتهاء، كنت مخلص مع المارد الأحمر السنة اللي فاتت، وأمور قانونية حالت دون إتمام الصفقة.

رغبة أحمد رفعت قبل وفاته

وأضاف أحمد رفعت: أرغب في استكمال مسيرتي الكروية لأن سني لسه صغيرة، وأقدر أعمل كده خلال الفترة المقبلة، مشيرً إلى حديث الدكتور له عندما قال: "قالي هترجع تلعب كرة تانية، وتابعت ما حدث لأريكسن، نجم منتخب الدنمارك، في وقت سابق، وحالته كانت مشابهة لحالتي الصحية".

وفاة أحمد رفعت بعد أشهر من عودته للحياة، فيتو

وأوضح “أتناول الأدوية من 5 إلى 6 مرات على مدار اليوم، واتحكى لي إني حاولت أقوم من على الأجهزة خلال فترة مرضي، لكن الأطباء تعاملوا مع ذلك”.

كما أشار إلى أن هناك تحذيرات طبية لي في الفترة الحالية بعد خروجي من المستشفى وعودتي لمنزلي، وقال: "أستعين بجهاز منظم لضربات القلب بعد وعكتي الصحية، وما حدث معي ليس بسبب ضغوط الكرة، فهي معتادة لكنه أمر صعب".

الحزن يخيم على كفر الشيخ بعد وفاة اللاعب أحمد رفعت

اتحاد الكرة ينعي أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت

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