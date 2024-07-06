ضبط 51 سلاحا ناريًا بينها جرينوف و14 قضية مخدرات بـ3 محافظات

شنت وزارة الداخلية، حملات أمنية؛ لضبط حائزى وتجار المخدرات والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، بعدد من مديريات الأمن.

مديرية أمن دمياط

تم ضبط "4" قضايا اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالها "7,250 كيلو جرام حشيش – 5 كيلو جرام بانجو – 9 كيلو جرام من مخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين"، وضبط "2" قطعة سلاح نارى، عبارة عن "بندقية خرطوش – فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة" بحوزة "4 متهمين لـ 3 معلومات جنائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

مديرية أمن أسيوط

جرى ضبط 45 قضية حيازة أسلحة نارية، عبارة عن "رشاش جرينوف – 14 بندقية آلية – 15 بندقية خرطوش – طبنجة – 27 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة"، بحوزة 45 متهما لـ 33 منهم معلومات جنائية.

14 قضية مخدرات بأسوان وأسيوط

كما تم ضبط 7 قضايا اتجار فى المخدرة، ضُبط خلالها "1,960 كيلو جرام حشيش – 1,350 كيلو جرام من مخدر الشابو – كمية هيروين – عدد من الأقراص المخدرة" بحوزة "7 متهمين" لـ 6 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ "424" حكما قضائيا متنوعا.

وفى أسوان؛ تم ضبط 3 قضايا اتجار فى المخدرات، ضُبط خلالها "8,200 كيلو جرام حشيش – كمية من مخدر الهيروين"، بحوزة 3 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية".

كما تم ضبط "4" قطع سلاح نارى، عبارة عن "4 فرد محلى وعدد من الطلقات النارية"، وتنفيذ "812" حكما قضائيا متنوعا.

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