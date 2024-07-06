السبت 06 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط شقيقين بتهمة تسريب امتحان الثانوية العامة بالمنوفية

قوات الأمن، فيتو
قوات الأمن، فيتو

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن صور لأوراق أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة خلال انعقاد لجان الامتحانات.

ضبط شقيقين قاما بتسريب امتحان الثانوية العامة بقويسنا

وبالفحص والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم تحديد القائمين على إدارة الصفحة شقيقين- مُقيمان بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، وبحوزة أحدهما هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد ارتكابهم الواقعة واعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد تحقيق ربح مادي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بوزارة الداخلية قطاع الأمن العام التواصل الاجتماعي بالمنوفية امتحان الثانوية العامة

مواد متعلقة

حالة الطرق اليوم، انتظام حركة السيارات بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

الداخلية تنظم قوافل لتوزيع الهدايا على المواطنين بالمناطق الحضرية الجديدة (صور)

الداخلية تتلقى 9136 شكوى وبلاغا خلال يونيو

الأمن العام يضبط 222 سلاحًا ناريًا و351 قضية مخدرات خلال حملات تفتيش

الأكثر قراءة

جمال شعبان يكشف سرا صادما عن سبب وفاة اللاعب أحمد رفعت

ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم السبت 6 يوليو 2024

بعد التشكيك في مؤهلاته، تحرك برلماني حول معايير اختيار وزير التعليم الجديد

الكهرباء: وقف تخفيف الأحمال في يد المواطن

هيئة الدواء تحذر من تفاعل فيتامين الحديد مع هذه الأطعمة

بالدموع، أهالي قرية إبشان بكفر الشيخ يودعون جثمان اللاعب أحمد رفعت (بث مباشر)

بكاء وانهيار طالبات الثانوية والأهالي بعد امتحان الكيمياء (فيديو وصور)

10 صورة ترصد فرحة طلاب الثانوية العامة بسهولة امتحان الجغرافيا

منوعات

المزيد

شرط غريب لنجلي ستارمر قبل الإقامة في 10 داوننج ستريت، تفاصيل

ناسا ترصد مرور "قتلة الكوكب" قرب الأرض (فيديو)

تحذيرات من تزايد عدد التماسيح في إقليم أسترالي

خطة لإعدام نصف مليون بومة في أمريكا، والسبب غريب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت في السوق المحلي

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي اليوم السبت

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي صباح اليوم السبت

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 5-7-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

قائمة الرابحين والخاسرين في الانتخابات البريطانية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح كيفية تحصين النفس من الفتن

تفسير حلم المسك في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبًا

ما كيفية وضوء ذوي الهمم من أصحاب الاحتياجات الخاصة لأداء الصلاة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية