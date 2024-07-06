ضبط شقيقين بتهمة تسريب امتحان الثانوية العامة بالمنوفية

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن صور لأوراق أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة خلال انعقاد لجان الامتحانات.

ضبط شقيقين قاما بتسريب امتحان الثانوية العامة بقويسنا

وبالفحص والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم تحديد القائمين على إدارة الصفحة شقيقين- مُقيمان بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، وبحوزة أحدهما هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد ارتكابهم الواقعة واعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد تحقيق ربح مادي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.