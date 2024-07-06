السبت 06 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حالة الطرق اليوم، انتظام حركة السيارات بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

حالة الطرق اليوم
حالة الطرق اليوم

سادت حالة من الانتظام في حركة السير صباح اليوم السبت، بشوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، والمحاور الرابطة بين المحافظات سواء الطرق السريعة أو الصحراوية والزراعية، وسط انتشار لرجال الإدارة العامة للمرور لمتابعة حركة السير، ومواجهة أي عوائق من شأنها التأثير السلبي على حركة المرور.

الداخلية تنظم قوافل لتوزيع الهدايا على المواطنين بالمناطق الحضرية الجديدة (صور)

الداخلية تتلقى 9136 شكوى وبلاغا خلال يونيو

حالة الطرق اليوم 6 يوليو 2024 

وشهد شارع الهرم الرئيسي سيولة في حركة السيارات، تزامنا مع أعمال إنشاء محطات مترو الأنفاق وإلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة.

حالة الطرق اليوم،  انتظام حركة السيارات بشوارع  ومحاور القاهرة والجيزة 

 كما ظهرت مرونة بمنطقة مشعل وشارع العشرين حتى الطالبية وكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين.

وشهد شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة سيولة مرورية.

حالة المرور اليوم 

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو بالقاهرة، وكوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

 

وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، كما انتظمت حركة السير بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

حركة السيارات حالة الطرق اليوم حالة المرور حالة المرور اليوم حركة المرور حركة سير السيارات حالة الطرق

مواد متعلقة

الداخلية تنظم قوافل لتوزيع الهدايا على المواطنين بالمناطق الحضرية الجديدة (صور)

الداخلية تتلقى 9136 شكوى وبلاغا خلال يونيو

الأمن العام يضبط 222 سلاحًا ناريًا و351 قضية مخدرات خلال حملات تفتيش

سقوط لص عدادات المياه فى التبين وحرامى حقيبة أموال فى البساتين

تحرير 26 ألف مخالفة مرورية على الطرق السريعة خلال 24 ساعة

ضبط عنصر إجرامى بحوزته حشيش بـ 4 ملايين جنيه في المنوفية

الداخلية تطلق قوافل إنسانية وطبية في الإسماعيلية (صور)

مضبوطات بـ 3,6 مليون جنيه، سقوط تشكيل عصابي لتجارة المخدرات بشبرا الخيمة

الأكثر قراءة

فروق في التوقيت، جمال شعبان يعلق على وفاة اللاعب أحمد رفعت بشكل مفاجئ

الكهرباء: وقف تخفيف الأحمال في يد المواطن

رحل قبل تحقيق أمنيته الأخيرة، ماذا قال أحمد رفعت في آخر ظهور له قبل وفاته (فيديو)

وفاة اللاعب أحمد رفعت بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية

بعد وفاة أحمد رفعت، أسباب التوقف المفاجئ لعضلة القلب

شاومينج تزعم تداول أسئلة امتحاني الكيمياء والجغرافيا للثانوية، والتعليم تحقق

موعد ومكان تشييع جنازة اللاعب أحمد رفعت

لم تشهدها مصر منذ فترة، درجات الحرارة اليوم السبت 06-7-2024 فى مصر

منوعات

المزيد

تحذيرات من تزايد عدد التماسيح في إقليم أسترالي

خطة لإعدام نصف مليون بومة في أمريكا، والسبب غريب

من كوني أول امرأة سوداء إلى سننتصر في 2020، فيديو كارثي جديدة لبايدن

عاصر 6 رؤساء حكومات، حكاية "القط لاري" حارس مكتب رئيس الحكومة البريطانية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي اليوم السبت

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي صباح اليوم السبت

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 5-7-2024 بالأسواق

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

المزيد
ads

انفوجراف

قائمة الرابحين والخاسرين في الانتخابات البريطانية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما كيفية وضوء ذوي الهمم من أصحاب الاحتياجات الخاصة لأداء الصلاة؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 6-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 6-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية