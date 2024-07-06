جامعة سوهاج تعلن وظائف جديدة، عرف المواصفات المطلوبة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والادارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز عن حاجه جامعة سوهاج لوظائف قيادية.

الوظائف المطلوبة بجامعة سوهاج

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والادارة عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية ان الوظائف المطلوبة تتضمن ما يلي: وظائف قيادية مدير عام الإدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة ومدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية ومدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية.

الاوراق المطلوبة للتقديم

وأشار الجهاز إلى أن الاوراق المطلوبة تتضمن ما يلي: - بيان حالة وظيفية حديث معتمد موضحا" به ( الأسم – تاريخ الميلاد – المؤهل العلمى – والمؤهلات الاضافية – تقارير كفاية الاداء عن ثلاث سنوات سابقة – الجزاءات – الخبرة النوعية والزمنية –التدرج الوظيفي– الوظائف الاشرافية والقيادية التى شغلها المتقدم – الدورات التدريبية ونوعها ومكانها. 2 - بيان تفصيلي عن انجازاته واسهاماته معتمدا من السلطة المختصة.



3- مقترحاته لتطوير العمل ويراعى فى المقترح ان يتضمن اهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق فى حدود الامكانيات المالية والبشرية المتاحة وتوضيحا لمهاراته القيادية وقدراته العلمية والعملية ومدى اجادته للغات أجنبيه ومعرفته بعلوم الحاسب الالى ومدعما بالمستندات وفقًا لنموذج القرار رقم 95 لسنة 2017 لوزارة التخطيط والمتابعة.



4 – شهادة قانونية بعدم الاحالة للمجالس التأديبية أو توقيع جزاءات تأدبيه أو جنائية. 5 – سيره ذاتية.

6-شهادة تفيد بسلبية عدم تعاطى مخدرات حديثة ومعتمدة بخاتم شعار الجمهورية طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (73) لسنة 2021م 7ـ عدد (4) صور شخصية 8ـ عدد(4) صور بطاقة الرقم القومي





خطوات التقديم للوظائف

وتقدم الطلبات باسم الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بالأمانة الفنية للجنة اختيار القيادات الجامعية بمكتب الأستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة مع تقديم أصل +6نسخ من ملف الانجازات وذلك في موعد غايته شهر من تاريخ الإعلان ولن يلتفت للطلبات التي ترد قبل أو بعد هذا التاريخ علي ان يكون نهاية التقديم للوظائف 31 يوليو الجاري.