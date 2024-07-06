رفع 36 سيارة ودراجة نارية متروكة في حملة مرورية بالقاهرة والجيزة

تواصل الأجهزة الأمنية بمحافظتي القاهرة والجيزة حملاتها المكبرة لضبط المخالفات في مجال الخوذة والملصق الإلكتروني ورفع السيارات المتهالكة.

وأسفرت جهود تلك الحملات، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن رفع 36 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال الحملات.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.