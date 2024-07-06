السبت 06 يوليو 2024
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حوادث

الأمن يسعف طالبة أصيبت بغيبوبة في لجنة ثانوية عامة بالفيوم

إغماء طالبة في امتحان
إغماء طالبة في امتحان طلاب الثانوية العامة بالفيوم، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية في سرعة إسعاف طالبة أثناء تأديتها امتحان مادة الكيمياء مركز الشواشنة بمحافظة الفيوم، إثر شعورها بحالة إغماء.

وكان مرفق إسعاف الفيوم، تلقى بلاغا بتعرض طالبة بالثانوية العامة بحالة هبوط عام أثناء تأديتها امتحان مادة الكيمياء باللجنة رقم 357 بمدرسة الشواشنة الابتدائية، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين أن الطالبة تدعى حسناء ش م 16 سنة من قرية كحك قبلي، وتم عمل الإسعافات اللازمة لها وقياس العمليات الحيوية والتأكد من استقرار حالتها، واستكملت تأدية الامتحان.

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الأجهزة الأمنية مادة الكيمياء النيابة بالثانوية العامة

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