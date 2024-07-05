تحويلات مرورية بطريق البحيرة الزراعي بسبب حادث نكلا
قامت قوات إدارة مرور الجيزة بإجراء تحويلات مرورية بطريق البحيرة الزراعي، الذي أصيب بحركة تكدس مروري إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات أعلى الطريق بقرية نكلا بمنطقة منشأة القناطر في الجيزة.
ونجحت في انتظام حركة مرور المركبات بطريق البحيرة الزراعي، وقامت القوات بعمل تحويلات مرورية لحين رفع آثار الحادث الذي تسبب في إصابة 10 أشخاص تم نقلهم للمستشفيات منشأة القناطر.
وكانت غرفة عمليات الشرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق بنطاق قرية نكلا بمنطقة منشأة القناطر في الجيزة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.