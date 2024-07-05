تحويلات مرورية بطريق البحيرة الزراعي بسبب حادث نكلا

قامت قوات إدارة مرور الجيزة بإجراء تحويلات مرورية بطريق البحيرة الزراعي، الذي أصيب بحركة تكدس مروري إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات أعلى الطريق بقرية نكلا بمنطقة منشأة القناطر في الجيزة.

ونجحت في انتظام حركة مرور المركبات بطريق البحيرة الزراعي، وقامت القوات بعمل تحويلات مرورية لحين رفع آثار الحادث الذي تسبب في إصابة 10 أشخاص تم نقلهم للمستشفيات منشأة القناطر.

وكانت غرفة عمليات الشرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق بنطاق قرية نكلا بمنطقة منشأة القناطر في الجيزة.