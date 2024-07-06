السبت 06 يوليو 2024
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حوادث

رصد 1022 مخالفة تجاوز السرعة خلال 24 ساعة بالطرق

الرادار يرصد المخالفات
الرادار يرصد المخالفات المرورية، فيتو

تمكنت الادارة العامة للمرور من رصد 1022 مخالفة تجاوز السرعة مخالفة السير بدون تراخيص  قيادة وتسيير، 21 دراجة نارية مخالفة، 24 مخالفة موقف عشوائى، 89 مخالفة شروط الترخيص خلال 24 ساعة الماضية  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

 

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

 

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الادارة العامة للمرور وزارة الداخلية المخالفات المرورية العاصمة قواعد وآداب المرور بالجيزة

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