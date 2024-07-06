السبت 06 يوليو 2024
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حوادث

إصابة 10 في حادث تصادم وتحويلات مرورية في ميدان لبنان

تحويلات مرورية بطريق
تحويلات مرورية بطريق أكتوبر، فيتو

أجرت قوات  مرور الجيزة تحويلات مرورية بطريق محور ميدان لبنان المؤدي إلى مدينة أكتوبر لتسيير حركة المركبات بعدما تسبب حادث انقلاب سيارة في تكدس مروري بالطريق.

 وتواصل القوات رفع آثار حطام الحادث لتنظيم حركة المركبات.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بإصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمحور ميدان لبنان بطريق أكتوبر، وعلى الفور انتقلت قوات خدمات تأمين الطرق ورجال المرور، وبصحبتهم سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة للوقوف على ملابسات وظروف الحادث.       

وبالفحص تبين انقلاب سيارة؛ حيث اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما أسفر عن انقلاب السيارة، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات اللازمة حيال الواقعة.

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