السبت 06 يوليو 2024
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أخبار مصر

نائب محافظ الجيزة يتفقد إغلاق المحلات بأحياء الطالبية والهرم

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة يتفقد غلق المحلات لترشيد استهلاك الكهرباء
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قام إبراهيم الشهابي  نائب محافظة الجيزة بجولة ميدانية فجر اليوم السبت  لمتابعة مدى التزام أصحاب المحلات  والمقاهي بقرار الغلق لترشيد استهلاك الكهرباء بأحياء الهرم والطالبية والمقرر إغلاقها في تمام الساعة العاشرة مساء وأخرى الساعة الواحدة صباحا  لترشيد استهلاك الكهرباء.

ووافق الدكتور مصطفى مدبولي  رئيس مجلس الوزراء على ما انتهت إليه اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على أن تكون التوقيتات الجديدة على النحو التالي: فتح المحال التجارية يوميًا خلال الفترة من أول يوليو عام 2024م وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024، الساعة السابعة صباحًا على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً وبذلك يكون التخفيض ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعمول بها.

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نائب محافظة الجيزة المحلات االهرم لترشيد استهلاك الكهرباء

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