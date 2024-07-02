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محافظات

مفيهاش صريخ ابن يومين، شاهد شوارع الشرقية بعد قرار غلق المحال التجارية

هدوء تام بعد قرار
هدوء تام بعد قرار غلق المحال، فيتو
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ترشيد استهلاك الكهرباء، نفذت محال محافظة الشرقية الساعات الماضية قرار الغلق وفق ما انتهت إليه اجتماعات اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بمقر وزارة التنمية المحلية لدراسة تعديل مواعيد فتح وغلق المولات والمحال التجارية على مستوى الجمهورية.

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ورصدت بوابة فيتو بالصور تنفيذ قرار الغلق على مستوى المراكز بالمحافظة، وشهدت الشوارع حالة من الهدوء التام، بعد بداية تنفيذ القرار أمس الاثنين وتحديدًا العاشرة مساءً ويتابع قيادات المحافظة تنفيذ قرار مجلس الوزراء، وذلك في إطار ترشيد استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف.

هدوء تام بعد قرار غلق المحال، فيتو

قرار مجلس الوزراء

ووافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ما انتهت إليه اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على أن تكون التوقيتات الجديدة على النحو، لفتح المحال التجارية يوميًا خلال الفترة من أول يوليو عام 2024م وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024، الساعة السابعة صباحًا على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً وبذلك يكون التخفيض ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعمول بها.

هدوء تام بعد قرار غلق المحال، فيتو

مواعيد فتح المولات التجارية

وتكون مواعيد فتح المولات التجارية يوميًّا خلال الفترة المشار إليها اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحًا.

هدوء تام بعد قرار غلق المحال، فيتو

مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات

وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًّا خلال الفترة المشار إليها اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحًا.

هدوء تام بعد قرار غلق المحال، فيتو

مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية

وتكون مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يوميًا خلال الفترة المشار إليها كما هو معمول به حاليًا في التوقيتات الصيفية اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة السابعة مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين وذلك حفاظًا على توفير الخدمات الهامة لهم.

هدوء تام بعد قرار غلق المحال، فيتو
هدوء تام بعد قرار غلق المحال، فيتو
هدوء تام بعد قرار غلق المحال، فيتو 

 

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الشرقية مجلس الوزراء فيتو ترشيد استهلاك الكهرباء ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية

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