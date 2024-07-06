السبت 06 يوليو 2024
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محافظات

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب 3 أشخاص باصابات مختلفة جراء تعرضهم لحادث تصادم وقع مساء الجمعة، بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي حيث ارتطمت السيارة التي كانوا يستقلونها بالرصيف.  

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إخطار بوقوع حادث تصادم 

تلقى المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة في محافظة الإسماعيلية بقيادة اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة اخطار يفيد بوقوع حادث سياره ربع نقل تحمل لوحات معدنية أرقام ط ط ص 8349 بالرصيف، بطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي وأمام كوبري العبل.  

 

انتقال الأجهزة الأمنية 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.   

 

الدفع بسيارات الإسعاف 

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بقيادة الدكتور مصعب البدراوي مدير الفرع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزي.  

 

أسماء المصابين وحالتهم الصحية 

وقالت مصادر طبية إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد حيث تم إسعافهم وإيداعهم بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.  
 

وتبين إن المصابين هم كل أنس عصام جابر 16سنة العنوان: المحسمة القديمة مصاب بجرح قطعي بالذراع الايمن 10 سم، وفارس عرفة جابر 16سنة، من المحسمة القديمة، مصاب باشتباه كسر بالساق الايمن، واسلام جابر عرفة 14سنة المحسمة القديمة، مصاب كدمات وسحجات بالجسم. 

 

رد متعلقات حوادث الطرق 

ومن جهة أخرى كان قد وجه المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة في محافظة الإسماعيلية، بقيادة اللواء هنري إبراهيم، مناشدة للمواطنين بضرورة رد المتعلقات الشخصية الخاصة بمصابي حوادث الطرق.  

 

سلوكيات مؤسفة 

وقال المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، خلال بيان إعلامي إنه من السلوكيات المؤسفة حقا للإنسانية تجريد ضحية حادث الطريق من متعلقاته الشخصية، بخاصة والمتعلقات الشخصية لن تفيد أحدا، ولكنها قد تكون ذات أهمية خاصة تفيد ذويه كالموبايل والأوراق الثبوتية وغيرهما من البطاقات ذات الأهمية الخاصة.  

 

أهمية المتعلقات الشخصية 

بالاضافة إلى إن هذه المستندات والمتعلقات تكون من أهم الأشياء التي تساعد في العثور على ضحايا حوادث الطرق، كما إن أهالى ضحايا الحوادث يكونون في أشد الحاجة إلى ماعثر عليه من مال كان فى حوزته وقت وقوع الحادث، وقد يكون هذا المال غير مملوك له.  

 

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