انطلاق فعاليات مبادرة "أنت الحياة" بالقنطرة شرق الإسماعيلية (صور)

شهدت قرى مركز ومدينة القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات أنشطة مبادرة "أنت الحياة"، والتي تنظمها مؤسسة "حياة كريمة" بمركز ومدينة القنطرة شرق.

جاء ذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، وجامعة قناة السويس، والوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق وصندوق مكافحة الإدمان والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار والمجلس القومي للمرأة.

وذلك خلال الفترة من ٥ إلى ٧ يوليو الجاري، ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي والتنموي لمؤسسة حياة كريمة.

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

فعاليات مبادرة أنت الحياة

ومن جانبه، أكد العقيد ممدوح فوزي المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، أن فعاليات مبادرة "أنت الحياة"، تتضمن قافلة طبية مكونة من ١٠ عيادات مختلفة وتوعية صحية وصيدلية بالإضافة إلى عيادات بيطرية وقسم إرشاد زراعي.

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

فقرات ترفيهية

وأضاف المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، أن المبادرة تضمنت فقرات ترفيهية منها فقرة الآلات الشعبية (السمسمية) لفرقة قصر ثقافة الإسماعيلية، ومسرح ومعرض للكتاب وورشة عمل حرفية، وورشة للرسم على وجوه الأطفال، إلى جانب ندوة عن مكافحة وعلاج الإدمان ومحاضرة عن التنمية المستدامة وامتحانات فورية لمحو الأمية.

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

عقد ملتقى توظيفي لشباب القرى

وأشار الدكتور محمد جمال منسق عام مؤسسة حياة كريمة، إلى أن فعاليات مبادرة "أنت الحياة" تضمن ملتقى لتوظيف الشباب وأنشطة رياضية ودفع مديونيات الغارمين وخدمة إصدار بطاقات الرقم القومي.

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

و من جانبه، أكد اللواء محمود شبايك رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، أن الدولة المصرية وكافة أجهزتها التنفيذية تعمل على توفير الخدمات للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا من خلال تنظيم العديد من الفعاليات؛ من أجل تحسين جودة الحياة المعيشية للمواطن.

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو