عروض فنية وندوات حول التربية الإيجابية بثقافة الإسماعيلية (صور)

شهدت مواقع فرع ثقافة الإسماعيلية، عددا من الأنشطة ثقافية، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

عرض فني لفرقة الفنون الشعبية للأطفال

ونظم قصر ثقافة الإسماعيلية عرضا فنيا لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية أطفال بقيادة مصطفى محمود، والتي قدمت مجموعة من الفقرات الفنية على أنغام السمسمية منها ساره الليل، سلم على الشهدا، عدى النهار علينا، الجرادل.

جانب من الفعاليات الثقافية، فيتو

تقديم عروض تراثية

كما قدمت فرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية عرضا فنيا، قدمت فيها الفرقة مجموعة من الأغنيات التراثية منها افتتاحية الفرقة، إسماعيلية يا اللي هواكي، وراك وراك، دار الشدوف، كان الجميل، حلوة يا إسماعيلية، أنا الإسماعيلي، أبويا وصاني، الله الله يا نور النبي، مصر العظيمة بشعبها، بالإضافة لعزف منفرد على السمسمية للفنان أحمد يحيى مولر مدرب الفرقة، وسط تفاعل من رواد حديقة الشيخ زايد.

جانب من الفعاليات الثقافية، فيتو

جانب من الفعاليات الثقافية، فيتو

معلومة ورسمة عن جمال النوبة

وأقامت مكتبة على الراعي بالرياح فقرة معلومة ورسمة عن جمال النوبة بمناسبة الاحتفال باليوم النوبى العالمى تحدث عبدالقادر عبدالعزيز مدير المكتبة عن موقع النوبة فى مصر وعن جمال النوبة وطبيعتها الخلابة حيث إنها على امتداد نهر النيل وعن بيوت النوبة بألوانها وزخرفتها الجميلة.

جانب من الفعاليات الثقافية، فيتو

جانب من الفعاليات الثقافية، فيتو

التربية الإيجابية للأطفال

كما نظم بيت ثقافة القنطرة شرق محاضرة بعنوان التربية الإيجابية وتأثيرها على الشباب ضمن نشاط الشباب والعمال ببيت ثقافة القنطرة شرق وتم التنفيذ بقطاع الري بشمال سيناء والقنطرة شرق حاضر فيها كلا من عماد العوضى رئيس مجلس إدارة الموارد المائية والري بالقطاع مهندس وائل عمران رئيس النقابة العامة للموارد المائية بالقطاع.

جانب من الفعاليات الثقافية، فيتو

ودار موضوع المحاضرة حول كيفية تربية الأبناء بطرق تؤدي إلى نشوء جيل يستطيع التعايش بطرق سليمة وسوية تفيد العائلة والمجتمع والدولة وقام السادة المحاضرين بشرح طرق التربية الصحيحة، وكيفية فتح حوار إيجابي مع الأبناء ومناقشة سلبيات وإيجابيات المشاكل التي تواجه الشباب وتخصيص وقت محدد أسبوعيا داخل الأسرة لعمل اجتماع أسرى وسماع آراء الأبناء وطلباتهم وتحديد ما هو ضروري وما هو غير ضرورى كان إشراف إبراهيم عبد الشهيد مدير بيبت ثقافة القنطرة شرق.