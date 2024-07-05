الجمعة 05 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

عروض فنية وندوات حول التربية الإيجابية بثقافة الإسماعيلية (صور)

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات الثقافية، فيتو

 شهدت مواقع فرع ثقافة الإسماعيلية، عددا من الأنشطة ثقافية، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.  

غرق طفلتين من أسرة واحدة بترعة في الإسماعيلية

ضبط بدال تمويني لاحتكاره كميات من الزيت والسكر بالإسماعيلية

 

عرض فني لفرقة الفنون الشعبية للأطفال 

 ونظم قصر ثقافة الإسماعيلية عرضا فنيا لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية أطفال بقيادة مصطفى محمود، والتي قدمت مجموعة من الفقرات الفنية على أنغام السمسمية منها ساره الليل، سلم على الشهدا، عدى النهار علينا، الجرادل.  

جانب من الفعاليات الثقافية، فيتو

تقديم عروض تراثية 

 كما قدمت فرقة الإسماعيلية  للآلات الشعبية عرضا فنيا، قدمت فيها الفرقة مجموعة من الأغنيات التراثية منها افتتاحية الفرقة، إسماعيلية يا اللي هواكي، وراك وراك، دار الشدوف، كان الجميل، حلوة يا إسماعيلية، أنا الإسماعيلي، أبويا وصاني، الله الله يا نور النبي، مصر العظيمة بشعبها، بالإضافة لعزف منفرد على السمسمية للفنان أحمد يحيى مولر مدرب الفرقة، وسط تفاعل من رواد حديقة الشيخ زايد. 

جانب من الفعاليات الثقافية، فيتو
جانب من الفعاليات الثقافية، فيتو

 

معلومة ورسمة عن جمال النوبة 

 وأقامت مكتبة على الراعي بالرياح فقرة معلومة ورسمة عن جمال النوبة بمناسبة الاحتفال باليوم النوبى العالمى تحدث عبدالقادر عبدالعزيز مدير المكتبة عن موقع النوبة فى مصر وعن جمال النوبة وطبيعتها الخلابة حيث إنها على امتداد نهر النيل وعن بيوت النوبة بألوانها وزخرفتها الجميلة.  

جانب من الفعاليات الثقافية، فيتو
جانب من الفعاليات الثقافية، فيتو

التربية الإيجابية للأطفال 

 كما نظم بيت ثقافة القنطرة شرق محاضرة بعنوان التربية الإيجابية وتأثيرها على الشباب ضمن نشاط الشباب والعمال ببيت ثقافة القنطرة شرق وتم التنفيذ بقطاع الري بشمال سيناء والقنطرة شرق حاضر فيها كلا من عماد العوضى رئيس مجلس إدارة الموارد المائية والري بالقطاع مهندس وائل عمران رئيس النقابة العامة للموارد المائية بالقطاع.  

جانب من الفعاليات الثقافية، فيتو

 ودار موضوع المحاضرة حول كيفية تربية الأبناء بطرق تؤدي إلى نشوء جيل يستطيع التعايش بطرق سليمة وسوية تفيد العائلة والمجتمع والدولة وقام السادة المحاضرين بشرح طرق التربية الصحيحة، وكيفية فتح حوار إيجابي مع الأبناء ومناقشة سلبيات وإيجابيات المشاكل التي تواجه الشباب وتخصيص وقت محدد أسبوعيا داخل الأسرة لعمل اجتماع أسرى وسماع آراء الأبناء وطلباتهم وتحديد ما هو ضروري وما هو غير ضرورى كان إشراف إبراهيم عبد الشهيد مدير بيبت ثقافة القنطرة شرق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

ثقافة الاسماعيلية الاسماعيلية بالاسماعيلية عروض فنية ندوات المواقع الثقافية

مواد متعلقة

غرق طفلتين من أسرة واحدة بترعة في الإسماعيلية

ضبط بدال تمويني لاحتكاره كميات من الزيت والسكر بالإسماعيلية

وكيل صحة الإسماعيلية تناقش سبل تحسين الخدمات الطبية بالمستشفيات (صور)

اعتماد مركز ووحدة طب أسرة بالإسماعيلية من هيئة الرقابة الصحية

الأكثر قراءة

مدرب ليفربول الجديد يوجه رسالة إلى محمد صلاح

يهودية ولديها عائلة في إسرائيل، حكاية فيكتوريا ستارمر سيدة بريطانيا الأولى

16 قرارا جمهوريا حاسما وتكليفات رئاسية قوية للحكومة الجديدة لتخفيف المعاناة عن المواطنين

تعطيل العمل في البنوك الخميس المقبل

أول رئيس عربي يوجه رسالة إلى ستارمر بعد توليه رئاسة حكومة بريطانيا

أسعار الدواجن اليوم، ارتفاع الفراخ البيضاء في الأسواق

شيخ الأزهر: ما يحدث في فلسطين جريمة إبادة جماعية تجاوزت بشاعتها كل الحدود

الوداد المغربي يستهدف ضم ثنائي الأهلي وبيراميدز

منوعات

المزيد

لو بتجهز بيتك وبتدور على ركنة، 3 مقومات لا غنى عنهم في صناعتها

بركان في روسيا يقذف عمودا من الرماد إلى ارتفاع 2.5 كم

خبز النان الهندي، أشهر المأكولات بالشارع التنزاني

أول فيديو من نوعه يرصد تشكل جنين معدل وراثيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة في السوق

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

تخطى 157 جنيها، سعر الدينار الكويتي صباح اليوم الجمعة 5-7-2024

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد الجولة الـ 30 لبطولة الدوري المصري (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم دخول المستشفى في المنام وعلاقته بالتخلص من الديون

أحمد المشد يشرح دروس وعظات الهجرة النبوية

آداب وسنن الرسول في تناول الطعام والشراب

المزيد
الجريدة الرسمية