ضبط بدال تمويني لاحتكاره كميات من الزيت والسكر بالإسماعيلية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين والرقابة التموينية، من ضبط بدال تمويني لاحتكاره لكميات من السلع التموينية تمثلت في كميات من السكر وزجاجات الزيت المدعم.

حملة مشتركة من الرقابة التموينية

وكانت حملة مشتركة من إدارة الرقابة التموينية والتجارية ومفتشي الوزارة قد قامت بتكثيف المرور لضبط الأسواق والرقابة علي الأسعار والتأكد بناءً على تعليمات أحمد منصور مدير المديرية.

جانب من الحملة، فيتو

ضبط أحد البدالين التموينيين

ونجحت الحملة في ضبط أحد البقالين التموينين لتجميعه كمية من الزيت التمويني تقدر بـ 170 زجاجة زيت واخر لتصرفه في كمية من السكر التمويني تقدر بأكثر من ربع طن وتحرير 4 مخالفات أخرى للبدالين التموينين بمدينة الإسماعيلية وذلك لعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم حمل شهادة صحية، وبيع أزيد من الأسعار المقرره، وتوقف بدون اذن رسمي.



أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية الحفاظ على دعم المواطن وتطوير منظومة الدعم والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضبط منظومة الدعم تكنولوجيا وتنقية قواعد البيانات ووصول الدعم لمستحقيه.

وزير التموين: تطوير منظومة الدعم ووصوله إلى مستحقيه

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن عمليات التطوير لا يمكن أن تتم إلا بناء على القياس، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أنه لا يمكن التطوير بدون رقمنة والاعتماد على الميكنة والحوكمة للوصول إلى مستحقى الدعم باستخدام بيانات دقيقة.

وأشار وزير التموين إلى أن اليوم شهد أول اجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بشأن متابعة جهود توافر السلع وضبط الأسواق، مؤكدا أهمية البدء فى تعاون بناء ومثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يعود بالنفع على المواطن المصرى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له.