الجمعة 05 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط بدال تمويني لاحتكاره كميات من الزيت والسكر بالإسماعيلية

جانب من المضبوطات،
جانب من المضبوطات، فيتو

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين والرقابة التموينية، من ضبط بدال تمويني لاحتكاره لكميات من السلع التموينية تمثلت في كميات من السكر وزجاجات الزيت المدعم.  

وكيل صحة الإسماعيلية تناقش سبل تحسين الخدمات الطبية بالمستشفيات (صور)

مدير فرع الرعاية الصحية في الإسماعيلية يتفقد المنشآت التابعة (صور)

حملة مشتركة من الرقابة التموينية 

وكانت حملة مشتركة من إدارة الرقابة التموينية والتجارية ومفتشي الوزارة قد قامت بتكثيف المرور لضبط الأسواق والرقابة علي الأسعار والتأكد بناءً على تعليمات أحمد منصور مدير المديرية.  

جانب من الحملة، فيتو 

ضبط أحد البدالين التموينيين 

ونجحت الحملة في ضبط أحد البقالين التموينين لتجميعه  كمية من الزيت التمويني تقدر بـ 170 زجاجة زيت واخر لتصرفه في كمية من السكر التمويني تقدر بأكثر من ربع طن وتحرير 4 مخالفات أخرى للبدالين التموينين بمدينة الإسماعيلية وذلك لعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم حمل شهادة صحية، وبيع أزيد من الأسعار المقرره، وتوقف بدون اذن رسمي. 

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية الحفاظ على دعم المواطن وتطوير منظومة الدعم والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضبط منظومة الدعم تكنولوجيا وتنقية قواعد البيانات ووصول الدعم لمستحقيه.  

وزير التموين: تطوير منظومة الدعم ووصوله إلى مستحقيه 

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،  فى ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية فى العاصمة الإدارية الجديدة. 

وأكد الدكتور شريف فاروق أن عمليات التطوير لا يمكن أن تتم إلا بناء على القياس، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أنه لا يمكن التطوير بدون رقمنة والاعتماد على الميكنة والحوكمة للوصول إلى مستحقى الدعم باستخدام بيانات دقيقة.

وأشار وزير التموين  إلى أن اليوم شهد أول اجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بشأن متابعة جهود توافر السلع وضبط الأسواق، مؤكدا أهمية البدء فى تعاون بناء ومثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يعود بالنفع على المواطن المصرى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاسماعيلية بالاسماعيلية تموين الاسماعيلية التموين الرقابة التموينيه سكر مدعم المقررات التموينية

مواد متعلقة

حالة الطقس اليوم الجمعة 5 - 7 -2024 في الإسماعيلية

وكيل صحة الإسماعيلية تناقش سبل تحسين الخدمات الطبية بالمستشفيات (صور)

حركة المحافظين 2024، ملفات تنتظر أكرم محمد محافظ الإسماعيلية الجديد

تموين الإسماعيلية يكثف حملاته الرقابية قبل شم النسيم (صور)

الأكثر قراءة

16 قرارا جمهوريا حاسما وتكليفات رئاسية قوية للحكومة الجديدة لتخفيف المعاناة عن المواطنين

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة العام الهجرى الجديد

مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

ممارسات فاضحة في الطريق العام.. المدمنون والمشردون يحتلون طريق سيدي كرير الساحلي بالإسكندرية.. والأهالي يطالبون المحافظة بالتدخل (فيديو)

إحباط محاولة للاستيلاء على السلطة باستخدام القوة في قيرغيزستان

كوبا أمريكا 2024، الأرجنتين تطيح بـ سانشيز من تدريب الإكوادور

بـ4 لاعبين ومحترف، الأهلي يبدأ رحلة تدعيم فريق السلة للموسم الجديد

محاضر بالجملة، حصاد حملة مفاجئة بحي شرق في الإسكندرية

منوعات

المزيد

أول فيديو من نوعه يرصد تشكل جنين معدل وراثيا

فتاة تعثر على توأمها من خلال التيك توك، ما القصة؟

الليلة بـ50 ألف دولار، إيفانكا ترامب وزوجها يفتتحان منتجعا فاخرا في ألبانيا

يصب في مصلحة الوطن، السعودية تمنح الجنسية لعلماء وباحثين ومبتكرين في عدة مجالات

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

تخطى 157 جنيها، سعر الدينار الكويتي صباح اليوم الجمعة 5-7-2024

تعرف على سعر كيلو السكر في السوق اليوم الجمعة

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي صباح اليوم الجمعة 5-7-2024

المزيد
ads

انفوجراف

مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المشمش بالمنام وعلاقتها بالدخول في مشروع مربح

الإفتاء توضح حكم تخطي الرقاب أثناء خطبة الجمعة لجمع التبرعات

ما حكم صلاة سنة الجمعة بعد صعود الخطيب المنبر؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية