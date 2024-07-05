الجمعة 05 يوليو 2024
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محافظات

تتحدى البطالة بالاسكوتر، قصة نعمة مع الدراسة الجامعية والعمل في توصيل الطلبات للمنازل (فيديو وصور)

نعمة هاشم ابنة الإسماعيلية،
نعمة هاشم ابنة الإسماعيلية، فيتو

رصدت عدسة "فيتو"  تجربة فريدة من نوعها لإحدى فتيات محافظة الإسماعيلية، وهي تتحدى البطالة من خلال توصيلها للطلبات بواسطة الاسكوتر الخاص بها، والتي لاقت قبولا على صفحات التواصل الاجتماعي.   

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من اسكوتر خاص إلى تشغيل للتوصيل 

في البداية تسرد نعمة هاشم  البالغة من العمر 21 عاما قصتها فتقول: أنهيت دراستي بمعهد السياحة والفنادق، وأرغب في استكمال تعليمي بالمرحلة الجامعية ورغبة مني في تحسين دخلي جاءتني فكرة استغلال الاسكوتر الخاص بي في خدمات توصيل الطلبات بعد أن شاهدت إحدى الفتيات سبقتني بتطبيق الفكرة في محافظة أخرى.  

مناقشة الفكرة مع الأصدقاء المقربين  

وأضافت: قمت بمناقشة الفكرة مع المقربين مني ثم بدأت في تطبيق الفكرة من خلال وضع رقم للتواصل على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية وبالفعل بدأت تلقي الطلبات عبر الهاتف.  

مواعيد العمل 

وأضافت نعمة خلال حديثها مع "فيتو" أن عملها يبدأ من الساعة 10 صباحًا إلى 10 مساءً، أكثر الطلبات التي تتلقاها من السيدات والفتيات الراغبات في توصيل الاوردرات إلى أماكن أخرى، وذلك جاء في صالحها لأن هناك من السيدات من يرغب في التعامل مع مثيلاتهن من النساء في خدمات التوصيل للمنازل.  

وأضافت أن تلك الوظيفة تعد وظيفة مربحة ولكن  أكثر ما يواجهها من صعوبات هو تلقي بعد الطلبات خارج المدينة مما يجعلها رفض توصيل الطلب.   

ولفتت نعمة إلى أنها تتمنى في أن يصبح لديها مكتب لشركة شحن كبيرة في يوم من الأيام وهذا ما ترغب في تحقيقه ولا يشغلها حلم الزواج وتكوين أسرة بقدر ما يشغلها تحقيق حلم مشروعها الخاص فالزواج خطوة في الحياة أما الأهم هو "بناء الحياة".  

رسالة هامة إلى الشباب والفتيات 

ووجهت نعمة رسالة هامة إلى كل الشباب والفتيات وهي إنه ليس هناك عائق من تحقيق النجاح ولكن علينا السعي والتفكير في الحلول بدلا من الاستسلام لصعوبات الحياة معبرة (إحنا شباب لو مكناش هنشتغل دلوقتي هنشتغل أمتى). 

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