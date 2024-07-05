الجمعة 05 يوليو 2024
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محافظات

إقبال على أنشطة المكتبة المتنقلة في الإسماعيلية (صور)

جانب من أنشطة المكتبة،
جانب من أنشطة المكتبة، فيتو

 أطلقت مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية مبادرة "المكتبة حياة"، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية والدور الريادي للمكتبة في نشر ثقافة الاطلاع والمعرفة لدى الأطفال.  

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مواعيد أنشطة المكتبة المتنقلة 

 ومن جانبها قالت أمل رجب مديرة مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية، إن المبادرة تقدم خدمة المكتبة المتنقلة والتي تجوب جميع أنحاء المحافظة، وذلك في تمام الساعة السادسة من يوم الخميس كل أسبوع. 

جانب من أنشطة المكتبة، فيتو
جانب من أنشطة المكتبة، فيتو

تعاون من الشركاء 

 وأشارت إلى أن المبادرة تم تنظيمها بالتعاون والتنسيق مع جهاز التطوير والتجميل بالإسماعيلية وفرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة والهلال الأحمر بالمحافظة. 

 

الهدف من المبادرة 

وأضافت أن المبادرة تهدف إلى تعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها المكتبة واكتشاف المواهب المختلفة وألعاب ترفيهية للأطفال ورسم وتلوين ومسابقات، إلى جانب تنظيم معرض للمشغولات اليدوية وندوات توعية بأهمية زراعة الأشجار والنباتات المختلفة تماشيًا مع مؤتمر المناخ والتغيرات المناخية. 

جانب من أنشطة المكتبة، فيتو
جانب من أنشطة المكتبة، فيتو

 وكانت المكتبة المتنقلة قامت بتنظيم المبادرة في حدائق نمرة ٦، كما قامت بتنظيم ندوة عن الحريق ضمن فعاليات المبادرة، بالتعاون والتنسيق مع الهلال الأحمر في الجزيرة الوسطى بالشارع التجاري،  وسط إقبال ملحوظ من الأطفال والكبار.

جانب من أنشطة المكتبة، فيتو
جانب من أنشطة المكتبة، فيتو

وأعلنت إدارة مكتبة مصر العامة في محافظة الإسماعيلية، بقيادة الدكتورة أمل رجب، عن فتح أبوابها وكافة القاعات الخاصة بها لاستقبال طلاب الثانوية العامة، لاتاحة الفرصة لهم للمراجعة خلال فترات انقطاع الكهرباء.  

وقالت إدارة المكتبة إنها خصصت قاعتين لاستقبال الطلاب وهي قاعات الأنشطة وقاعة اللغات طوال اليوم من الساعة 9 صباحا، وحتى 9 ويوم الجمعة من 5 إلى 9. 

 

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