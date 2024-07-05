5 أعراض رئيسية تدل على الإصابة بالسكتة الدماغية

يحتاج الدماغ إلى الأكسجين ليعمل بشكل صحيح، وتقوم الشرايين بتوصيل الدم الغني بالأكسجين إلى الدماغ، وتحدث السكتة الدماغية عندما ينقطع تدفق الدم إلى الدماغ أو تنفجر الأوعية الدموية، ثم لا يستطيع جزء من الدماغ الحصول على الأكسجين الذي يحتاجه، وتتلف خلايا الدماغ أو تموت.

علامات وأعراض السكتة الدماغية

تشمل العلامات والأعراض الخمسة الرئيسية للسكتة الدماغية المفاجئة لدى الرجال والنساء، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، ما يلي:

ضعف أو تنميل في جانب واحد من الوجه أو في ذراع واحدة أو ساق واحدة

الارتباك، أو صعوبة في التحدث، أو صعوبة في فهم الكلام

مشكلة في الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما

صعوبة في المشي، أو الدوخة، أو عدم التوازن أو التنسيق

صداع شديد ليس له سبب آخر

وقد تشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

الإغماء لفترة وجيزة

السقوط المفاجئ بدون سبب واضح

فقدان القوة

فقدان مفاجئ للتوازن، يترافق أحيانًا مع القيء أو الغثيان أو الحمى أو الحازوقة أو صعوبة في البلع

كيف تعرف يوجود سكتة دماغية

يستخدم الخبراء الاختصار FAS لتذكير الأشخاص بكيفية التعرف على علامات السكتة الدماغية، يرمز إلى:

وجه

أخبر الشخص أن يبتسم، لمعرفة ما إذا كان وجههم يتدلى.

الزراع

اطلب من الشخص أن يرفع ذراعيه، لمعرفة ما إذا كان واحدا ضعيفا أو يتدلى.

الخطاب

اطلب من الشخص أن يقول عبارة بسيطة، استمع للكلمات غير الواضحة أو ذات الأصوات الغريبة.

من المهم التصرف بسرعة لأن أفضل علاجات السكتة الدماغية لا يمكن استخدامها إلا إذا تم تشخيص السكتة الدماغية خلال 3 ساعات من ظهور الأعراض الأولى، ولأن هذا التوقيت مهم، لاحظ متى بدأت الأعراض.

متى يجب الحصول على مساعدة الطوارئ لأعراض السكتة الدماغية

إذا ظهرت عليك أو على أي شخص معك أي علامات للسكتة الدماغية، فلا تنتظر، العلاج السريع أمر بالغ الأهمية للبقاء على قيد الحياة والتعافي.

اتصل بخدمات الطوارئ، إذا مرت الأعراض بسرعة، فقد يكون هناك نوبة إقفارية عابرة (TIA) أو "سكتة دماغية صغيرة"، وإنه انسداد قصير في تدفق الدم إلى الدماغ والذي يحدث غالبًا قبل السكتة الدماغية، وقد يستمر لبضع دقائق فقط لا تتجاهل علامة التحذير هذه.