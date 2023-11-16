طرق علاج عرق النسا في المنزل وهذه الفئات أكثر عرضة للإصابة

يحدث عرق النسا عندما يؤثر التهيج أو الالتهاب أو الضغط على واحد أو أكثر من الأعصاب التي تمتد أسفل الظهر إلى الساقين، وعادةً ليست حالة خطيرة، ومعظم الأشخاص المصابين بعرق النسا يتحسنون من تلقاء أنفسهم مع مرور الوقت وعلاجات الرعاية الذاتية، ولكن الحالات الشديدة قد تحتاج لعملية جراحية.

عرق النسا، فيتو

ما الذي يسبب عرق النسا؟

يمكن أن يحدث عرق النسا بسبب أي حالة تؤثر على العصب الوركي، ويمكن أن يحدث أيضًا بسبب الحالات التي تؤثر على أي من الأعصاب الشوكية الخمسة التي تتجمع لتشكل العصب الوركي، وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.

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تشمل الحالات التي يمكن أن تسبب عرق النسا ما يلي:

الأقراص المنفتقة.

مرض القرص التنكسية.

تضيق العمود الفقري.

تضيق الثقبة.

انزلاق الفقار.

هشاشة العظام.

الإصابات.

الحمل.

الأورام أو الخراجات أو غيرها.

متلازمة المخروط النخاعي.

متلازمة ذيل الفرس.

ما هي عوامل الخطر لعرق النسا؟

نظرًا لأن عرق النسا يمكن أن يحدث لأسباب عديدة، فهناك العديد من عوامل الخطر المحتملة، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر:

الإصابة بإصابة حالية أو سابقة، تزيد إصابة العمود الفقري أو أسفل الظهر من خطر الإصابة بعرق النسا.

التقدم في السن، يمكن أن يؤدي التآكل الطبيعي في العمود الفقري إلى انضغاط الأعصاب، وانفتاق الأقراص وغيرها من الحالات التي يمكن أن تسبب عرق النسا، ويمكن أيضًا أن تلعب الحالات المرتبطة بالعمر، مثل التهاب المفاصل العظمي، دورًا.

وجود الوزن الزائد أو السمنة، كلما زاد وزن الجسم، زاد عمل عضلات الظهر، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى إجهاد الظهر والألم ومشاكل أخرى.

عدم وجود قوة أساسية كافية، "العضلات الأساسية" هي المصطلح الذي يطلق على عضلات الظهر والبطن (منطقة المعدة)، عضلات البطن مهمة لأنها تساعد على تثبيت عضلات الظهر.

العمل، الوظائف التي تتطلب رفع أشياء ثقيلة، أو الكثير من الانحناء، أو العمل في أوضاع غريبة أو غير عادية قد تزيد من خطر الإصابة بمشاكل أسفل الظهر، ومع ذلك، فإن الوظائف التي تتطلب الجلوس لفترات طويلة - خاصة بدون دعم مناسب للظهر - قد تزيد أيضًا من خطر الإصابة بمشاكل أسفل الظهر.

عدم استخدام الوضعية المناسبة عند رفع الأحمال، حتى لو كان الشخص لائقًا بدنيًا ونشطًا، فلا يزال من الممكن أن يكون عرضة للإصابة بعرق النسا إذا لم يتبع شكل الجسم المناسب أثناء رفع الأثقال أو تدريب القوة أو الأنشطة المماثلة.

الإصابة بمرض السكري، يزيد داء السكري من النوع 2 من خطر الإصابة بالاعتلال العصبي المحيطي المرتبط بالسكري، ويؤدي ذلك إلى إتلاف الأعصاب بما في ذلك أي من الأعصاب التي يمكن أن تسبب عرق النسا أو تساهم فيه.

الخمول البدني، الجلوس لفترات طويلة وقلة النشاط البدني يمكن أن يساهم في زيادة خطر الإصابة بعرق النسا.

استخدام التبغ، يمكن أن يؤثر استخدام النيكوتين على الدورة الدموية ويزيد من خطر الإصابة بالألم المزمن، وهذا يشمل حالات مثل عرق النسا.

مضاعفات عرق النسا

معظم الناس يتعافون بشكل كامل من عرق النسا ومع ذلك، فإن أحد المضاعفات المحتملة لعرق النسا هو الألم المزمن (طويل الأمد).

وإذا كان هناك تلف خطير في العصب المصاب، فقد يحدث ضعف مزمن في العضلات، مثل "سقوط القدم" وذلك عندما يسبب تلف الأعصاب خدرًا في الساق، مما يجعل المشي الطبيعي صعبًا أو حتى مستحيلًا.

يمكن أن يتسبب عرق النسا أيضًا في تلف دائم للأعصاب، مما يؤدي إلى فقدان الإحساس في الساقين المصابة.

علاج عرق النسا

عادةً ما يتضمن علاج عرق النسا محاولة تقليل الألم وزيادة القدرة على الحركة، والعديد من العلاجات هي أشياء يمكن أن يقوم بها المريض بنفسه.

توجد العديد من خيارات العلاج إذا كان يعاني الشخص من عرق النسا الذي لا يختفي أو يكون أكثر خطورة، قد تكون الجراحة خيارًا إذا كانت الحالة شديدة أو لم تساعد العلاجات الأخرى.

عرق النسا، فيتو

العلاج بالمنزل

اعتمادًا على السبب، عادة ما تتحسن الحالات الخفيفة من عرق النسا مع العلاج الذاتي.

ويمكن أن تشمل العلاجات الذاتية ما يلي:

التبريد، يمكن أن تساعد الكمادات الباردة أو الثلجية في تقليل الألم والتورم خلال الأيام القليلة الأولى بعد بدء ألم عرق النسا، ويمكنك استخدام كيس ثلج بعد لفها بمنشفة لمنع إصابات الجلد المرتبطة بالبرد، ضع الثلج لمدة 20 دقيقة في المرة الواحدة، عدة مرات في اليوم.

حرارة، بعد الأيام القليلة الأولى من استخدام الثلج، قم بالتبديل إلى وسادة التدفئة أو الكمادات الدافئة، يتم وضع الحرارة لمدة 20 دقيقة في كل مرة، وإذا كنت لا تزال تشعر بالألم، قم بالتبديل بين الكمادات الساخنة والباردة — أيهما أفضل لتخفيف الانزعاج.

أكثر من الأدوية المضادة، عادةً ما تكون مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) هي الخيار الأول وهذا لأنها تقلل الألم والتورم والالتهاب.

التمدد والنشاط، يمكن أن يكون تعلم كيفية التمدد بشكل صحيح من مدرب ذي خبرة في علاج آلام أسفل الظهر بمثابة مساعدة كبيرة، وقد يكون بمقدورهم أيضًا المساعدة في الوصول إلى تمارين تقوية عامة أخرى وتقوية العضلات الأساسية والتمارين الهوائية.