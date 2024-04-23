أعراض عرق النسا والأسباب وطرق العلاج الوقاية

أعراض عرق النسا، يعد عرق النسا، أو التهاب العصب الوركي، حالة شائعة تسبب ألمًا وتنميلًا في أسفل الظهر والساق، وينتج هذا الألم عن تهيج أو ضغط على العصب الوركي، وهو أطول عصب في الجسم، ويمكن اكتشاف الإصابة بعرق النسا، من خلال ملاحظة الأعراض والوعي بها.

اعراض عرق النسا

أشار الدكتور محمد السيد استشاري جراحة المخ والأعصاب، إلى أن أعراض عرق النسا يمكن اكتشافها وملاحظتها، وهي كما يلي:

يبدأ عادةً بشعور بألم في أسفل الظهر وينتشر إلى إحدى الساقين، وقد يمتد إلى أسفل الساق والقدم.

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قد يكون الألم حادًا أو حارقًا أو وخزًا.

قد يزداد سوءًا مع بعض الحركات، مثل الجلوس أو السعال أو العطس أو الانحناء.

قد يخفف من حدة الألم الاستلقاء على الظهر.

تنميل أو وخز أو ضعف في الساق أو القدم.

الشعور بوخز أو إحساس بالحرق في الساق.

صعوبة في تحريك الساق أو القدم.

فقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء (في حالات نادرة).

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا كان الألم شديدًا أو لا يتحسن بالعلاج المنزلي.

إذا كان لديك ضعف أو تنميل في الساق.

إذا فقدت السيطرة على المثانة أو الأمعاء.

إذا كان لديك حمى أو قشعريرة.

إذا كان لديك ألم في الصدر أو صعوبة في التنفس.

أسباب عرق النسا

أضاف الدكتور محمد، أن عرق النسا ينتج عن تهيج أو ضغط على العصب الوركي، وهو أكبر عصب في الجسم.

وتشمل الأسباب الأكثر شيوعًا لعرق النسا ما يلي:

انزلاق الغضروف: يحدث عندما ينزلق الغضروف بين الفقرات من مكانه، مما يؤدي إلى ضغطه على العصب الوركي.

تضيق العمود الفقري: ينجم عن ضيق المساحة في العمود الفقري، مما يضغط على العصب الوركي.

التهاب المفاصل: مثل التهاب المفاصل التنكسي، يمكن أن يؤدي إلى التهاب وتضيق في العمود الفقري، مما يضغط على العصب الوركي.

الزوائد العظمية: هي نتوءات عظمية تتشكل على فقرات العمود الفقري، يمكن أن تضغط على العصب الوركي.

إصابات العمود الفقري: مثل الكسور أو الرضوض، يمكن أن تلحق الضرر بالعصب الوركي.

الأورام: في حالات نادرة، يمكن أن تسبب الأورام في العمود الفقري عرق النسا.

هناك بعض العوامل الأخرى التي تزيد من خطر الإصابة بعرق النسا، تشمل:

العمر: يزداد خطر الإصابة بعرق النسا مع تقدم العمر.

السمنة: تضع السمنة ضغطًا إضافيًا على العمود الفقري.

الوظيفة: بعض الوظائف التي تتطلب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة، أو رفع الأشياء الثقيلة، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بعرق النسا.

التاريخ العائلي: إذا كان لديك أفراد في العائلة مصابون بعرق النسا، فأنت أكثر عرضة للإصابة به.

علاج عرق النسا

عرق النسا

تتنوع طرق علاج عرق النسا وتعتمد على شدة الأعراض وسببها، وتشمل ما يلي:

العلاجات المنزلية

الراحة: من المهم إعطاء الجسم وقتًا للشفاء، لكن تجنب الراحة التامة لفترة طويلة.

الكمادات: يمكن استخدام الكمادات الساخنة أو الباردة لتخفيف الألم والالتهاب.

مسكنات الألم: يمكن استخدام أدوية مسكنة للألم دون وصفة طبية مثل الإيبوبروفين أو الأسيتامينوفين.

تمارين الإطالة: يمكن أن تساعد تمارين الإطالة اللطيفة لعضلات أسفل الظهر والساقين في تحسين المرونة وتقليل الألم.

العلاجات الطبية

العلاج الطبيعي: يمكن أن يساعد العلاج الطبيعي في تقوية عضلات أسفل الظهر وتحسين الحركة وتقليل الألم.

الأدوية: قد يصف الطبيب أدوية أقوى مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو مرخيات العضلات أو مضادات الاختلاج.

الحقن الستيرويدية: يمكن حقن الستيرويدات في منطقة حول العصب الوركي لتخفيف الالتهاب والألم.

الجراحة: تعد الجراحة خيارًا أخيرًا عادةً، وتستخدم في الحالات الشديدة التي لا تستجيب للعلاجات الأخرى.

نصائح لتجنب الإصابة بعرق النسا

الحفاظ على وزن صحي: يمكن أن يؤدي زيادة الوزن إلى زيادة الضغط على العصب الوركي.

ممارسة الرياضة بانتظام: يمكن أن تساعد الرياضة في تقوية عضلات أسفل الظهر وتحسين المرونة.

الحفاظ على وضعية جيدة: تجنب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة، واحرص على الحفاظ على انحناء ظهرك طبيعيًا عند رفع الأشياء.

الإقلاع عن التدخين: يمكن أن يؤدي التدخين إلى تفاقم ألم عرق النسا.