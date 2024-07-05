أخبار مصر اليوم: أول تعليق من شيخ الأزهر على تشكيل الحكومة الجديدة 2024.. والأحد غرة شهر المحرم وبداية العام الهجري الجديد 1446

نشرة أخبار مصر ، نشر قسم أخبار مصر عددا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

تحذير من الملاحة البحرية على هذه الشواطئ غدا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب بحركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس والشواطىء الغربية للبحر المتوسط، حيث تصل سرعة من 30: 50كم فى الساعة ويصل ارتفاع الامواج من 1.5:2.5 متر.

10 صور ترصد احتفاء مسلمي تايلاند بشيخ الأزهر أثناء أداء صلاة الجمعة

وسط احتفاء كبير من المسلمين في تايلاند، حرص الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، فور وصوله إلى العاصمة التايلانديَّة بانكوك، على الذهاب إلى المركز الإسلامي لأداء صلاة الجمعة مع جموع المصلين وتبادل الحديث الودي والصور التذكارية معهم، والاستماع إليهم.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 06- 07- 2024

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، غدا السبت، ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا معتدل رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

هل يعود وزير العمل السابق لمنصبه رئيسا لاتحاد عمال مصر؟

بعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، وتعيين محمد جبران وزيرا للعمل وترك منصب رئيس اتحاد عمال مصر بدون رئيس، قرر اتحاد عمال مصر عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل لانتخاب الرئيس الجديد.



وكانت المفاجأة وفقا لمصدر مسؤول باتحاد عمال مصر بأن حسن شحاته وزير العمل السابق تواصل مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وطالبهم بعقد اجتماع يوم الإثنين المقبل، وذلك لعودته مرة أخرى لرئاسة اتحاد عمال مصر.





الثانوية العامة 2024، أسئلة امتحان الكيمياء العام الماضي

الثانوية العامة 2024، يؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 يوم السبت الموافق 6 يوليو الجاري، امتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية بجميع محافظات الجمهورية.

النقل تناشد المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية

ناشدت وزارة النقل، المواطنين بالمشاركة معها فى التوعية من مخاطر إلقاء المخلفات والقمامة على قضبان السكك الحديدية.

وذلك ضمن حملتها الموسعة التي أطلقتها تحت عنوان "سلامتك تهمنا"، وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

أول تعليق من شيخ الأزهر على تشكيل الحكومة الجديدة، ورسالة خاصة للوزراء السابقين

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وإلى جميع الوزراء بالحكومة، سائلًا المولى -عز وجل- أن يوفقهم لتحقيق آمال الشعب وتطلعاته وبذل كل الجهد لتحقيق الاستقرار والرخاء لمصرنا الغالية، وأن يوفق المولى عز وجل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والوزراء لما فيه مصلحة البلاد والعباد.





رسوم اختيار مقعد على متن طائرة مصر للطيران

مصر للطيران، سواء كنت تحب الجلوس بجوار النافذة، أو تفضل مقعد الممر، أو ترغب في مساحة إضافية للأقدام، تقدم مصر للطيران لضيوفها خدمة اختيار المقاعد المسبق على رحلاتها سواء مجانا أو برسوم إضافية على الرحلات الدولية، وذلك عند إجراء الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني وتطبيقات مصر للطيران أو من خلال مركز الاتصالات ووكلاء السياحة المعتمدين.





دار الإفتاء: الأحد غرة شهر المحرم وبداية العام الهجري الجديد 1446

أعلنت دار الإفتاء المصرية أنها استطلعَت هلال شهر المحرم لعام 1446 هجريا، بعد غروب شمس اليوم الجمعة الموافق 29 من شهر ذي الحجة لعام 1445 هجريا، 5 يوليو لعام 2024 ميلادية، وذلك من خلال لجانها الشرعية المنتشرة في عدد من محافظات الجمهورية.