حالة الطقس اليوم، انخفاض في درجات الحرارة واعتدال الأمواج (فيديو)

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة، وتوقعت انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة من 2 : 3 درجات مئوية.

انخفاض درجات الحرارة

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد: تشهد البلاد بدءا من اليوم انخفاض في قيم درجات الحرارة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.



وأضافت غانم: بالنسبة لحركة الأمواج معتدلة ومؤهلة لكافة أعمال الصيد والأعمال البحرية والتنزه، ويشهد غدا وبعد غد مزيدا من الانخفاض في درجات الحرارة .