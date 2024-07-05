حالة الطقس اليوم، انخفاض في درجات الحرارة واعتدال الأمواج (فيديو)
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة، وتوقعت انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة من 2 : 3 درجات مئوية.
انخفاض درجات الحرارة
وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد: تشهد البلاد بدءا من اليوم انخفاض في قيم درجات الحرارة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.
وأضافت غانم: بالنسبة لحركة الأمواج معتدلة ومؤهلة لكافة أعمال الصيد والأعمال البحرية والتنزه، ويشهد غدا وبعد غد مزيدا من الانخفاض في درجات الحرارة .
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