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أخبار مصر

حالة الطقس اليوم، انخفاض في درجات الحرارة واعتدال الأمواج (فيديو)

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة، وتوقعت انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة من 2 : 3 درجات مئوية.

انخفاض درجات الحرارة

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد: تشهد البلاد بدءا من اليوم انخفاض في قيم درجات الحرارة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.


وأضافت غانم: بالنسبة لحركة الأمواج معتدلة ومؤهلة لكافة أعمال الصيد والأعمال البحرية والتنزه، ويشهد غدا وبعد غد مزيدا من الانخفاض في درجات الحرارة .


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